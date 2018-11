Lega Trentino * Presentazione Manifestazione Roma 8 dicembre: ” I leghisti trentini per sostenere l’AZIONE DI GOVERNO DEL VICEPREMIER E MINISTRO Matteo Salvini “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





I leghisti trentini a Roma alla manifestazione dell’8 dicembre prossimo. Nella giornata odierna si è svolta la conferenza stampa della Lega del Trentino per presentare la manifestazione che si svolgerà l’8 dicembre a Roma, dove confluiranno militanti e sostenitori Lega da tutta Italia.

La manifestazione nasce per consentire ai numerosissimi cittadini che vogliono sostenere Matteo Salvini per l’azione di Governo che sta facendo, di poterlo dimostrare, riunendosi in Piazza del Popolo.

è sotto gli occhi di tutti che le azioni di governo di Salvini, pur essendo corrette e coerenti col programma, vengono attaccate quotidianamente da detrattori, i quali cercano, in modo non sempre corretto, di creare e poi fomentare liti all’interno della maggioranza, con i presupposti più strani e banali.

In questo contesto, scendere a Roma l’8 dicembre prossimo, vuol dire dare più forza a Matteo Salvini, fargli comprendere che il paese è con lui, cosa confermata anche con i sondaggi recenti, i quali danno un aumento del gradimento sia del governo che del vice-premier Salvini.

Per quanto riguarda la parte organizzativa, la Lega del Trentino organizza lo spostamento a Roma con diversi pullman e grazie al contributo dei consiglieri provinciali neo eletti, i quali si sono offerti di sostenere la maggiorparte della spesa, la quota di partecipazione è di soli 10 euro per il costo del viaggio a persona.

La partenza dalle varie località del Trentino è prevista nel primissimo mattino (passando da Trento verso le ore 2.30 circa); per quanto possa sembrare impegnativo, dobbiamo ricordare che Matteo Salvini, quando è venuto a darci una mano durante la campagna elettorale delle recenti elezioni provinciali non si è risparmiato, con visite anche da 8-9 appuntamenti al giorno, dalla mattina presto fino a notte tarda.

Quindi anche questo è un modo per ringraziarlo, quindi la presenza trentina a Roma avrà anche l’incarico di sostenere lui dopo che lui ha sostenuto noi.

Alla conferenza stampa erano presenti il Segretario Nazionale della Lega Trentino, Mirko Bisesti ed il segretario organizzativo LT, Gianni Festini Brosa.

