LEGA TRENTINO * ELEZIONI SUPPLETIVE COLLEGIO VALSUGANA: « CHIUSA LA CAMPAGNA ELETTORALE DI MAURO SUTTO AD OSPEDALETTO » (FOTO)

Grande partecipazione, ieri sera nel teatro di Ospedaletto, per l’evento di chiusura della campagna elettorale di Mauro Sutto, candidato della Lega per le elezioni suppletive nel collegio della Valsugana.

Un evento che ha visto presenti i più autorevoli esponenti leghisti del Trentino – da Maurizio Fugatti al Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti, da Roberto Paccher alla Capogruppo in consiglio provinciale per la Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio – e nell’ambito del quale tutti hanno speso parole di apprezzamento per Sutto, indicato come un candidato di grande umanità, disponibilità e competenza, e perciò adatto a portare in Parlamento le istanze del Trentino. Alla presenza di un vasto pubblico è emerso un apprezzamento per la figura di Mauro Sutto anche in relazione alla sua scelta di concludere la campagna elettorale nel suo paese, scelta che da molti è stata vista come una ennesima dimostrazione di attaccamento al territorio.

Da parte sua, Sutto ha annunciato che se sarà eletto – oltre a portare avanti le istanze che più gli stanno a cuore, dall’agricoltura alla sanità, passando per la sicurezza – non mancherà di affrontare fin da subito la delicata questione inerente la Valdastico, un’opera che come ricorda Sutto: “Mi piacerebbe poter agevolare al fine di dare al nostro territorio un’infrastruttura che il Trentino intero attende da decenni”.