LEGA NORD TRENTINO * MEDICO DI BASE BRENTONICO: “APPROVATA NELLA LEGGE FINANZIARIA PAT PROPOSTA LEGA PER GARANTIRE IL SERVIZIO DEL MEDICO DI BASE OGGI A RISCHIO PER IL COMUNE”

Durante la discussione della manovra finanziaria, la Lega Nord Trentino (in collaborazione con il Consigliere Giacomo Bezzi di “Forza Italia” e il Consigliere Claudio Cia di “Agire per il Trentino”) ha ottenuto il consenso da parte della Giunta provinciale sulla proposta di destinare 500.000 Euro al riconoscimento di incentivi a favore dei medici di medicina generale volti ad introdurre forme di flessibilizzazione delle relative prestazioni idonee a garantire un miglior servizio verso l’utenza.

Grazie all’approvazione della proposta, sarà quindi possibile con queste risorse richiedere una deroga al numero di pazienti per medico di base risolvendo così le difficoltà riscontrate in queste settimane anche nel Comune di Brentonico ed oggetto di un’interrogazione del Carroccio già nel mese di novembre (nr. 5318/XV).

Come ricordato in diverse occasioni, è necessario che la Provincia avvii un confronto con i sindacati affinché, tenuto conto della conformazione orografica del territorio e delle esigenze dei cittadini (in particolar modo degli anziani), si provveda a derogare il numero di pazienti per medico di base. Anche perché un assistito ha il diritto di poter scegliere liberamente il proprio medico di base dato che il rapporto si dovrà basare sulla fiducia e non vedersi imposta una scelta per mere leggi in atto.

Tenuto quindi conto di ciò e del fatto che negli scorsi giorni è stato sottoscritto un accordo tra Provincia e sindacati dei medici che prevede un investimento di risorse pari a 16 milioni in 5 anni, la Lega Nord ritiene necessario salvaguardare la figura del medico di base nei territori della Provincia dando il potere a quest’ultima di avviare dei confronti per poter derogare a quanto previsto dalla normativa vigente.

Alla conferenza stampa erano presenti il Segretario nazionale della Lega Nord Trentino Cons.prov. Maurizio Fugatti, il consigliere comunale di Brentonico Massimo Raffaelli, il consigliere comunale di Mori Fiorenzo Marzari e Riccardo Gottardi referente di Brentonico.