LEGA NORD TRENTINO * MANIFESTAZIONE FRIDAY FOR FUTURE: « L’AUSPICIO è CHE LE NUOVE GENERAZIONI POSSANO TROVARE STIMOLO PER FUTURE AZIONI IN ESEMPI NON VIOLENTI »

Manifestiamo preoccupazione per la manifestazione annunciata per la giornata di domani e denominata Friday for Future; l’evento è stato preannunciato dall’esposizione di uno striscione sull’albero di Natale presente in Piazza Duomo, segno che purtroppo non mostra rispetto verso un importante simbolo laico delle prossime festività che ci arriva direttamente dalla natura e dalle nostre montagne, addobbato con tanta dedizione, che non meritava una tale offesa.

Tra l’altro, lo striscione poteva essere anche meglio esposto su una delle infrastrutture cittadine senza problemi e con miglior visibilità.

La scelta di manifestare per il proprio futuro è senza dubbio encomiabile, ma potrebbe senz’altro avvalersi di metodi più felici che bloccare una città, cosa che sappiamo genera un notevolissimo aumento dell’inquinamento prodotto soprattutto dai numerosi veicoli in coda.

L’auspicio è che le nuove generazioni, preoccupate per il futuro (e meno per il presente) possano trovare stimolo per le future azioni in esempi non violenti come quello di Gandhi e che possano evitare la politicizzazione delle loro iniziative.

*

Gruppo consiliare Lega Nord Trentino

Bruna Giuliani

Gianni Festini Brosa

Vittorio Bridi

Martina Loss

Claudia Postal

Stefano Osele