lega – consiglieri comune trento * sicurezza: « Ennesimo episodio di violenza in città con ingenti danni » (video danneggiamenti)

Ennesimo episodio di violenza in città con ingenti danni.

Nel pomeriggio di oggi (28 maggio) nel cuore del centro storico di Trento si è svolto l’ennesimo episodio di violenza con una rissa in Piazza Portela nello scenario dello spaccio che avviene quotidianamente fuori dagli esercizi del quartiere.

I testimoni spiegano che il gruppo di stranieri, dopo le aggressioni verbali sono passati alle mani, prendendosela anche con i numerosi motorini posteggiati in Piazza, procurando notevoli danni ai veicoli.

I residenti e gli esercenti segnalano che non si tratta che di un ennesimo episodio del genere e che i loro veicoli, alcuni dei quali utilizzati per le consegne di pasti a domicilio, sono già stati sottoposti a ripetuti danneggiamenti, peraltro mai risarciti.

Nel contesto del quartiere permane lo spaccio in piena vista tra le vie attorno a piazza della Portela, portando all’esasperazione residenti ed esercenti per le intimidazioni ed il rischio a cui sono sottoposti quotidianamente.

Dalla parte delle istituzioni il Sindaco non utilizza i suoi ampi poteri di ordinanza per provare a contenere questi episodi, inclusa l’applicazione del DASPO urbano e in merito a questo i consiglieri comunali della Lega presenteranno immediata interrogazione di cui chiederanno risposta in aula.

È arrivato il tempo che si passi dalle parole ai fatti con azioni concrete prima che anche il centro storico si spopoli definitivamente, cedendo al peso della criminalità che dilaga.

I componenti del gruppo Lega Nord Trentino in consiglio comunale

Bruna Giuliani, Gianni Festini Brosa, Vittorio Bridi, Martina Loss, Stefano Osele, Claudia Postal