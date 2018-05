LEGA – CAMERA DEPUTATI * RADUNO ALPINI – SABOTAGGI LINEA FERROVIARIA TRENTINO: ” CONDANNIAMO GLI ATTI VIOLENTI, RIPRISTINARE LA LEVA PER EDUCARE ALLE REGOLE “

Alpini: Panizzut (Lega), condanna atti violenti, ripristinare leva per educare a regole.

“Piena solidarietà a chi in queste ore si trova in viaggio per raggiungere l’adunata annuale degli alpini. Sabotaggi incendiari sulla linea ferroviaria, insulti e danneggiamenti alle tende già allestite a Trento: non si comprende il senso di un accanimento contro il raduno degli alpini che vuole essere un ritrovo tra veterani di un corpo da sempre abituato a servire il proprio Paese, accorrendo anche in situazioni di emergenza o calamità come accaduto, ad esempio dopo il terremoto del Fvg.

Condanniamo fermamente questi gesti violenti e a maggior ragione quando questi sono rivolti ad associazioni o corpi come quelli degli alpini che con le loro attività sono puntualmente pronti alla solidarietà sociale in Italia e all’estero.

L’auspicio è che i colpevoli, chiunque essi siano, vengano individuati e puniti.

Atti di simile inciviltà vanno stigmatizzati e non lasciati impuniti. Al tempo stesso mi auguro che si lavori per reintrodurre servizio di leva per educare le giovani generazioni al rispetto delle regole ”.

*

Massimiliano Panizzut

Deputato Lega