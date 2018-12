lega – bisesti * manifestazione roma con salvini * BISESTI, ” Tre i pullman partiti dal Trentino, tanta la partecipazione da parte di molti militanti “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sono stati tre i pullman partiti dal Trentino per la manifestazione a Roma con Matteo Salvini.

“L’entusiasmo è stato tanto e tanta è stata la partecipazione da parte di molti militanti che sabato notte- ha affermato Bisesti- non hanno nemmeno dormito per il senso di dedizione, sacrifico, gruppo e comunità: è questo lo spirito che anima la Lega.

I valori che hanno mosso i nostri cittadini trentini verso Roma sono gli stessi che hanno mosso altre centinaia di italiani in direzione della capitale. La Lega è unita e lo sono anche gli italiani che, in un giorno di festa, hanno voluto riunirsi per il bene e per l’unità degli italiani”.

Sul palco adibito in piazza del Popolo a Roma i vari ministri che hanno preso la parola, come Fontana e Bussetti, hanno sottolineato l’importanza di avere tradizioni che non possono e non devono essere modificate.

Ampio spazio anche al Trentino nel discorso di Matteo Salvini che ha citato Alcide De Gasperi.