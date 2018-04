LEGA AMBIENTE TRENTO – FERROVIE ITALIANE * TRENO VERDE: DAL 4 E AL 6 APRILE IN SOSTA AL BINARIO TRONCO NORD PER PARLARE DI ENERGIA PULITA

Energia pulita, reti elettriche “intelligenti”, efficienza e mobilità sostenibile per un Paese proiettato verso un futuro 100% rinnovabile che si prepara alla fine dell’era fossile. È quello che sta disegnando da sud a nord della Penisola il viaggio del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e giunta alla 30esima edizione.

Dal 4 al 6 aprile sarà a Trento, tappa conclusiva, per chiedere all’Europa obiettivi più stringenti e sfidanti nel Pacchetto Energia e Clima 2030, ancora in fase di discussione, e all’Italia di svolgere un ruolo da leader sul clima, con politiche più ambiziose, per dare maggiore concretezza e solidità al cambiamento già in atto per traghettare il nostro Paese verso la totale decarbonizzazione del proprio sistema energetico.

L’inaugurazione della tappa trentina con il taglio del nastro sarà mercoledì 4 aprile alle ore 10,30 al binario tronco nord della stazione centrale di Trento. Saranno presenti Katiuscia Eroe, Responsabile Energia Legambiente, Franco Stivali, Struttura Innovazione, Direzione Centrale Innovazione e Sistemi informativi Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Giovanni Corbetta, Amministratore Delegato Ecopneus, Andrea Giachet, Presidente circolo Legambiente Trento, Alessandro Andreatta, Sindaco del Comune di Trento, Fabio Berlanda, dirigente dell’Agenzia per le risorse idriche e l’energia della Provincia.

A bordo del Treno Verde la mostra didatca e interatva permetterà di toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte da qui al 2030, per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una risposta efficace alla drammaticità dei cambiamenti climatici. A Trento il 4 e il 5 aprile Sarà aperta anche la matna, dalle ore 9 alle 13, a tut i cittadini interessati.

Anche a Trento, al centro della giornata inaugurale, ci saranno le esperienze virtuose locali, protagoniste della transizione energetica verso un modello democratico e sostenibile, che Legambiente premierà come “I RinnovABILI”: amministrazioni comunali, aziende, cittadini, associazioni, start up che hanno scommesso su nuovi modelli energetici attraverso rinnovabili, efficienza, nuove forme di mobilità sostenibile e che fanno a meno di petrolio, gas e carbone.

Insieme alla premiazione, Legambiente presenterà l’edizione regionale di Comuni Rinnovabili, realizzato grazie al contributo di Enel GreenPower, il rapporto che da 12 anni fotografa lo sviluppo delle fonti rinnovabili nei territori italiani. In questi anni le fonti rinnovabili, infatti, hanno non solo superato il 32% del fabbisogno elettrico nazionale, ma grazie al milione di impianti di tutte le taglie e distribuite su tutto il territorio italiano, hanno rivoluzionato il sistema energetico del nostro Paese.

Già dal 2015, infatti, il 100% dei Comuni italiani possiede almeno un impianto da fonte rinnovabile e, in poco più di dieci anni, la produzione da energie pulite è passata da 51,9 a 103,5 terawattora (TWh), facendo registrare un incremento nella produzione del 99%. L’appuntamento per la presentazione del rapporto è alle ore 11, dopo l’inaugurazione, sempre al binario tronco nord della stazione centrale di Trento. Parteciperanno: Katiuscia Eroe, Responsabile Energia Legambiente, Andrea Giachet, Presidente circolo Legambiente Trento, Alessandro Andreatta, Sindaco del Comune di Trento ed altri esponenti delle istituzioni locali.

A seguire, alle ore 13,00, a bordo della IV carrozza, sarà organizzata una degustazione di cibi trentini prodot con l’uso di energia 100% rinnovabile autoprodotta. Nel pomeriggio, alle ore 17,00, si svolgerà anche la tavola rotonda “Uso e gestione dell’energia da biomasse nel territorio alpino”.

La novità che quest’anno sta accompagnando il convoglio di Legambiente è Civico 5.0, una campagna incentrata sui temi dell’efficientamento energetico in edilizia e della sharing economy condominiale.

Sabato matna, in occasione della tappa del Treno Verde saranno mostrati i risultati della analisi termografiche e i dati sui consumi elettrici raccolti nel monitoraggio dai tecnici di Legambiente che sono entrati nei condomini e nelle case delle famiglie trentine. Il monitoraggio scientifico servirà a dimostrare, con un’analisi a campione delle abitazioni, come e quanto sia possibile intervenire portando vantaggi immediati in termini ambientali, economici e di qualità di vita.

Grazie ad AzzeroCO2, Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane quest’anno compenseranno le emissioni di CO2 del tragitto del Treno Verde piantumando alberi in aree e parchi italiani.

Cittadini e studenti come sempre, potranno salire a bordo del Treno Verde per visitare la mostra didatca e interatva, allestita all’interno delle quattro carrozze.

Nella prima carrozza, si parlerà dei cambiamenti climatici e degli effetti dell’utilizzo delle fonti fossili e di come, al contrario, sia possibile la produzione integrata e distribuita da fonti pulite, dal sole al mare, dal vento all’energia del sottosuolo.

Nella seconda carrozza sarà invece possibile toccare con mano l’importanza dell’efficienza energetica e il mondo della mobilità sostenibile ed elettrica.

La terza carrozza “Ecopneus per il clima” sarà dedicata interamente al consorzio in prima linea nel recupero e riciclo dei pneumatici fuori uso: sarà approfondito il rapporto tra l’energia e il riciclo, mettendo così in luce lo strettissimo legame che esiste tra energia, materiali e nuove tecnologie. Infine, nella quarta carrozza, dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori, sarà possibile degustare cibi di qualità rinnovabili e biologici.