LE RADICI – ROVERETO (TN) * ” AH, CHE BARBARO APPETITO “: SABATO 12 MAGGIO MUSICA E BUON CIBO CON KLANBARRIQUE

Ah, che barbaro appetito! Musica, suoni e buon cibo con Klanbarrique e Le Radici in cucina sabato 12 maggio dalle ore 19 Le Radici, via Rialto a Rovereto.

“Già la mensa è preparata; voi suonate amici cari; già che spendo i miei danari, io mi voglio divertir!”. Con queste parole Don Giovanni, nell’opera di Mozart, dà inizio ad un banchetto luculliano a base di carni succulente e di “eccellente marzimino”, vino principe delle terre che circondano la tana dei barbari.

Prendendo spunto dai versi di questo eroe dissoluto, Klanbarrique e Le Radici dedicano una serata al grande compositore austriaco, proponendo una cena a tema curata da Le Radici – In Cucina, a creare perfetti abbinamenti con le birre dell’ormai affermato birrificio roveretano.

Protagonista indiscussa sarà la Marzarimen, birra prodotta con uve Marzemino della Cantina de Tarczal di Isera. In menù: selezione di prosciutti in abbinamento ad inclusio ultima; lasagnetta al cacao con ragù di cervo in abbinamento a marzarimen; spezzatino di capriolo con polenta di farina di mais trentino macinata a pietra in abbinamento a marzarimen; scrigni di cioccolato ai frutti di bosco in abbinamento a padosè.

Costo della serata Euro 20; preferibile prenotazione al 331 4879534. Banshy Amadeus Mozart vi aspetta per una serata dal sapore classico in salsa barbara!