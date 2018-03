LE IENE * VIDEOAPPELLO DI UNA 37ENNE FIORENTINA VITTIMA DI STALKING: DOPO 17 DENUNCE NESSUNO SAREBBE ANCORA INTERVENUTO

Una 37enne fiorentina, Ljuba Lombardi, ha inviato alla redazione de “Le Iene” un videomessaggio in cui racconta di come riceverebbe ogni giorno almeno 30 messaggi contenenti «insulti volgarissimi e minacce» da parte del suo ex compagno, per un totale di circa 12.000 nell’ultimo anno.

La donna dice di aver presentato 17 denunce per stalking, in seguito alle quali nessuno sarebbe ancora intervenuto.

Sul sito www.iene.mediaset.it, il videomessaggio di Ljuba Lombardi mandato in onda ieri durante la puntata de “Le Iene Show”, in prima serata su Italia 1.

Link per visualizzare il video integrale