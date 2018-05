“ LE IENE SHOW ” * ULTIMO APPUNTAMENTO STAGIONALE: DOMANI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO SU ITALIA 1

Domani, mercoledì 23 maggio, in prima serata su Italia 1, va in onda l’ultimo appuntamento stagionale con “Le Iene Show”. Conducono Ilary Blasi e Teo Mammucari, in compagnia della Gialappa’s Band.

Si torna a parlare della situazione nelle carceri italiane. Matteo Viviani intervista Rachid Assarag, un uomo che sostiene di aver subìto aggressioni da parte di alcuni agenti di polizia penitenziaria durante un suo periodo di detenzione. Da diversi anni, l’uomo racconta di presunti episodi avvenuti nei suoi confronti e non solo, nelle prigioni di Piacenza e Parma. Assarag era riuscito anche a registrare le parole dei poliziotti: questi nastri avevano permesso l’apertura di un fascicolo contro alcuni di loro, inchiesta poi archiviata nel luglio 2016.

La Iena ripercorre tutta la vicenda incontrando l’avvocato e la consorte di Rachid. Inoltre, Matteo Viviani intervista anche Vittorio Ferraresi, il deputato della Commissione Giustizia della Camera che ha seguito in prima persona il caso e che mostra all’inviato alcuni documenti inediti.