LE IENE SHOW * SCANDALO FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA: FABIO ROVAZZI INVIATO D’ECCEZIONE

Mercoledì 28 marzo, in prima serata su Italia 1, appuntamento con "Le Iene Show".

Tra i servizi della puntata di domani:Inviato d’eccezione Fabio Rovazzi che veste, per la seconda volta, i panni da Iena. Il cantante ripercorre le tappe della vicenda di Cambridge Analytica, la società britannica che si occupa di consulenza e marketing online e che – stando a quanto riporta la stampa internazionale – avrebbe usato informazioni carpite da Facebook per prevedere gli indirizzi di voto degli utenti e modificarli attraverso campagne di propaganda mirate sui canali social.

L’azienda inglese avrebbe sottratto al colosso di Mark Zuckerberg dati riguardanti oltre 50 milioni di profili. Il fondatore di Facebook si è poi scusato pubblicamente per quanto accaduto: “Siamo responsabili della protezione dei vostri dati e se non ci riusciamo non vi meritiamo”.

Lo scandalo ha sùbito assunto dimensioni globali: sui giornali di tutto il mondo si legge che Cambridge Analytica avrebbe avuto rapporti con alcuni stretti collaboratori di Donald Trump, soprattutto durante la campagna elettorale statunitense del 2016.

Per approfondire ulteriormente il tema, Fabio Rovazzi incontra due esperti italiani del settore: Marco Montemagno, guru del web, imprenditore digitale, creatore di start-up, col quale verrà affrontata la vicenda da un punto di vista tecnico; e Salvatore Aranzulla, il più famoso divulgatore informatico nostrano che illustra qualche trucco utile agli utenti per tutelarsi.

Servizio di Gaston Zama.