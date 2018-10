Le Iene Show – italia 1 * Strage di Erba: ” anticipazione dell’intervista realizzata dall’inviato a Olindo Romano ” (video allegato)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





A “Le Iene Show”, Antonino Monteleone continua a occuparsi del processo per la Strage di Erba, nella quale l’11 dicembre 2006 vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini e fu gravemente ferito il marito di quest’ultima Mario Frigerio. Per il pluriomicidio sono stati condannati in via definitiva i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, vicini di casa delle vittime.

Sul sito de “Le Iene”, un’anticipazione dell’intervista realizzata dall’inviato a Olindo Romano.

