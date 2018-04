LE IENE SHOW – ITALIA 1 * PUNTATA DI DOMANI: SUOR CRISTINA IN BANGLADESH PER RACCONTARE IL GENOCIDIO DEI ROHINGYA

Mercoledì 11 aprile, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Ilary Blasi e Teo Mammucari, in compagnia della Gialappa’s Band.

Tra i servizi della puntata di domani:

– Lo scorso dicembre, Papa Francesco si è recato in Myanmar e Bangladesh. In occasione di questo viaggio, si è parlato molto della situazione dei rohingya, una minoranza di fede musulmana che vive al confine tra i due Stati e che è storicamente perseguitata. Dopo una escalation di violenza – i media parlano di stupri di gruppo, omicidi e altri soprusi – negli ultimi mesi le associazioni per i diritti umani calcolano che oltre 700.000 membri di questa etnia siano fuggiti verso il Bangladesh.

L’Alto Rappresentante dei diritti umani dell’Onu, Zeid Ra’ad al-Hussein, ha detto che questa popolazione è vittima di un genocidio e lo stesso Pontefice, durante la visita a Dacca, ha dichiarato: “A nome di tutti quelli che vi hanno perseguitato, che vi hanno fatto del male, chiedo perdono”.

“Le Iene” si recano in Bangladesh per documentare e raccontare questa vicenda. L’inviata è Suor Cristina, che incontra alcuni rohingya e il personale di Emergency, impegnato nella lotta alle malattie che si stanno diffondendo nei campi profughi (prima fra tutte, la difterite) e nell’accoglienza dei rifugiati.

Servizio di Gaston Zama.

– Negli ultimi giorni si sono accese le polemiche dopo che l’Ansa aveva riportato le parole di Luca Barbareschi: “Ho sotto contratto Fausto Brizzi per tre anni. Brizzi è un genio. Ha una testa meravigliosa. Questo branco del #MeToo sono dei mentecatti. È una roba comica”. In un secondo momento, il produttore ha rettificato queste notizie parlando di “frasi fuori contesto”.

Dopo un excursus sulla vicenda delle presunte molestie subite da attrici italiane di cinema e tv – con le testimonianze delle 15 ragazze che si erano rivolte a “Le Iene” per raccontare la propria versione dei fatti – Roberta Rei incontra Barbareschi per parlare della sua decisione di mettere sotto contratto Fausto Brizzi e del movimento #MeToo che ha provocato una rivoluzione nello showbiz americano.