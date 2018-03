LE IENE SHOW – ITALIA 1 * JOSÉ MOURINHO E LA DEDICA AD ANTONIO CONTE: LA VITA CONTINUA, SEI UN GRANDE ALLENATORE

Nel giorno dell’attesissimo big match Manchester United-Chelsea, domani – domenica 25 febbraio, in prima serata su Italia 1 – a “Le Iene Show” va in onda un servizio di Stefano Corti e Alessandro Onnis sulla “querelle” tra José Mourinho, allenatore dei Red Devils, e Antonio Conte, mister dei Blues. I due, negli ultimi mesi, sono stati spesso protagonisti di battibecchi e polemiche.

Inizialmente, Corti e Onnis vanno dal tecnico portoghese al quale fanno firmare un autografo con dedica a un ragazzo di nome “Tonino” su una maglietta del Manchester United: “A

Tonino, il tuo amico, Josè”. Solo in un secondo momento, però, Mourinho scopre che sul retro della maglia hanno fatto stampare il nome di Antonio Conte.

«“Il tuo amico” non posso dirlo», afferma a quel punto Mourinho, che poi aggiunge nella dedica: “La vita continua, sei un grande allenatore, abbraccio, Josè”.

*

In seguito, “Le Iene” si palesano durante una conferenza stampa del Chelsea per portare all’allenatore di origine salentina la maglia autografata dal suo collega.

Iena: Che dice mister?

Conte: Niente.

Iena: Lascio a lei la maglia?

Conte: No, la puoi prendere. Tienila tu, tienila.