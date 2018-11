‘ LE IENE SHOW ‘ – ITALIA 1: DOMENICA 18 NOVEMBRE: BUSTO ARSIZIO: EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA: ” VITTORIO EMANUELE III HA DIRITTO Ad ESSERE SEPOLTO NEL PANTHEON “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Questa sera in prima serata su Italia 1, va in onda l’appuntamento infrasettimanale con “Le Iene Show”. Conducono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

A Busto Arsizio, nel Varesotto, è stata inaugurata oggi una piazza dedicata a Vittorio Emanuele II alla presenza delle autorità comunali e di Emanuele Filiberto di Savoia.

Il 17 novembre 1938, venne emanato il Regio Decreto, firmato da Vittorio Emanuele III, con cui entrarono in vigore i “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, dando così il via alla persecuzione ebraica in Italia.

La decisione di dedicare una piazza a un membro della famiglia Savoia e di tenere la cerimonia di inaugurazione il giorno dell’ottantesimo anniversario delle “Leggi razziali” ha suscitato molto scalpore.

Pablo Trincia è andato a Busto Arsizio per capire la scelta dell’amministrazione e per confrontarsi con Emanuele Filiberto.

L’erede di casa Savoia ha così risposto alle domande della Iena sul ruolo storico ricoperto dal bisnonno Vittorio Emanuele III: “Ho sempre definito ignobili le leggi razziali. Bisogna ammettere che ci sono stati, durante il suo regno, momenti belli e momenti molto oscuri. Il mio bisnonno ha unito e completato l’unità d’Italia e celebrato la vittoria. Per questo ha diritto a essere sepolto nel Pantheon assieme agli altri regnanti padri della patria”.

