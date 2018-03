LE IENE * PRESUNTI ABUSI A PONTICELLI, IL VATICANO RIAPRE IL CASO: SERVIZIO DI PABLO TRINCIA

Mercoledì 7 marzo, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Ilary Blasi e Teo Mammucari, in compagnia della Gialappa’s Band.

*

Tra i servizi della puntata di domani:

– Il Vaticano ha da poco riaperto il caso sui presunti abusi sessuali commessi da Don Silverio Mura, sacerdote a Ponticelli, Napoli. L’inchiesta vaticana si era conclusa nel 2016 con un’archiviazione e ora è stata riaperta. Di recente, un quarantenne ha rivelato di aver subito delle violenze dal prete quando aveva 13 anni. L’uomo ha raccontato di aver segnalato più volte i fatti alla Curia di Napoli, ma, nonostante questo, Don Silverio avrebbe continuato a insegnare religione in una scuola. Servizio di Pablo Trincia che prova a far luce sulla vicenda.

– Nina Palmieri racconta la storia di Biagio Conte, missionario laico e fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo. Fratel Biagio – com’è conosciuto in città – accoglie e aiuta bisognosi ed emarginati della società. I sandali francescani ai piedi, un saio consumato, bastone in mano e la barba lunghissima, un po’ come San Francesco, ha come obiettivo dichiarato quello di portare un messaggio di pace.