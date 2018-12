Le Iene – ITALIA 1 * Domenica 2 dicembre: ” QUERELLE TAXI, NCC, APP DI MOBILITÀ, NICOLÒ DE DEVITIIS INCONTRA IL MINISTRO TONINELLI “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domenica 2 dicembre, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Tra i servizi della puntata:

*

Nicolò De Devitiis torna a occuparsi della querelle tra taxi, Ncc e App di Mobilità. La Iena indaga sul mondo dei tassisti per capire, a distanza di un anno, quanti di loro utilizzino i pagamenti digitali o le prenotazioni delle corse tramite App.

Nel gennaio del 2019 potrebbe entrare in vigore un articolo di legge che impone che l’inizio e il termine di ogni singolo servizio Ncc debbano avvenire alla rimessa del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. La comunità europea, nel 2009, è intervenuta chiedendo informazioni alle autorità italiane su questo articolo e auspicando una riforma della disciplina dei servizi di mobilità anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche. In seguito, le istituzioni hanno, di anno in anno, continuato a sospendere l’articolo ma, quest’anno, questo non è più previsto.

La Iena intervista il rappresentante della categoria Ncc Giulio Aloisi per capire con lui i possibili scenari che si potrebbero verificare in caso di entrata in vigore del suddetto articolo di legge.

Niccolò De Devitiis, infine, incontra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli per chiedere spiegazioni in merito e quali saranno i prossimi passi sulla regolamentazione delle categorie protagoniste della vicenda.

*

Nel 2014 una ragazza, all’epoca quindicenne, aveva denunciato il suo ex fidanzato e altri 9 coetanei sostenendo di aver subito violenze fisiche e psicologiche da loro. A distanza di anni, le accuse si sono rivelate infondate.

Veronica Ruggeri ha incontrato due dei ragazzi coinvolti, oggi diciannovenni e assolti dalle accuse, e la ragazza protagonista di questa vicenda, raccogliendo da lei importanti rivelazioni.

*

Il portiere del Milan e della Nazionale Gianluigi Donnarumma è protagonista di uno scherzo organizzato dalla Iena Sebastian Gazzarrini.

Al termine della puntata, sempre su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Pregiudizio universale”: una cruda riflessione sulle più discusse tematiche nazionali e internazionali con lo stile pungente e dissacrante dello stand up comedian Maurizio Lastrico.