LE IENE * ARRESTATO STEFANO RAMUNNI: AVREBBE RAGGIRATO DECINE DI PERSONE CON DOCUMENTI FALSI, SERVIZIO DI GIULIO GOLIA

Domani, giovedì 26 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda l’appuntamento infrasettimanale con “Le Iene Show”. Conducono Ilary Blasi e Teo Mammucari, in compagnia della Gialappa’s Band.

*

Tra i servizi della puntata di domani:

– Nella scorsa puntata, Giulio Golia aveva raccontato il caso di Stefano Ramunni, un uomo che negli anni avrebbe raggirato decine di persone spacciandosi per altri grazie a documenti falsi. Ramunni avrebbe anche inviato finti attestati della propria morte alle Procure che indagavano su di lui, facendo così chiudere i procedimenti a suo carico.

Nel servizio emergeva anche la possibilità che l’uomo potesse usare i documenti del deputato M5S Alvise Maniero, il quale aveva confermato – in un messaggio inviato in diretta alla redazione de “Le Iene” – di aver rilevato delle anomalie con i suoi dati.

La Iena aveva quindi lanciato un appello ai telespettatori per poter rintracciare l’uomo, di fatto latitante. Le segnalazioni non si sono fatte attendere. Una, in particolare, lo localizzava a Genova, e l’indicazione si è poi rivelata fondata. Giulio Golia incontra finalmente (e in modo grottesco) Stefano Ramunni e, nel servizio in onda domani, ne documenta l’arresto.

– Nadia Toffa intervista Terence Hill. Uno dei miti dello spettacolo italiano, protagonista – insieme a Bud Spencer – di numerosi film western di culto, racconta alla Iena divertenti e inediti aneddoti di quasi 70 anni di carriera. Mario Girotti, questo il suo vero nome, ebbe la sua prima parte quando aveva solo 11 anni, ma è poi entrato nella leggenda soprattutto grazie alle 16 pellicole interpretate con l’immancabile “socio”.