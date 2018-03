LE ATTIVITÀ DI RICERCA DI MARCO BONI SONO ANCORA IN CORSO, SONO TERMINATE LE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL SOCCORSO ALPINO TRENTINO

Chiarimento in merito al comunicato inviato in relazione al termine delle ricerche di Marco Boni. A chiarimento del comunicato inviato poco fa, si specifica che le attività di ricerca di Marco Boni sono ancora in corso.

Attualmente, e fino a nuove disposizioni, sono terminate soltanto le attività di ricerca del Soccorso Alpino Trentino, che rimane a disposizione in caso di nuove indicazioni.