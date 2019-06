LAV TRENTINO * CIRCO: « IL 15 GIUGNO “SIT IN“ PACIFICO IN VIA AL DESERT PER SOSTENERE IL DISEGNO DI LEGGE CHE METTA LA PAROLA FINE ALL’UTILIZZO DEGLI ANIMALI »

È arrivato a Trento un altro circo, ma il copione purtroppo non cambia. Animali detenuti in strutture provvisorie a pochi metri dalla tangenziale, spazi secondo noi insufficienti, container caldissimi e pochi arricchimenti ambientali. Unisciti alla nostra voce per gli animali, è ora di fare un bel passo avanti e di liberare gli oltre 2000 animali imprigionati nei circhi italiani.

Sabato 15 giugno, alle ore 16:30, faremo un sit in pacifico in via al Desert, di fronte all’ingresso del circo Orfei, per chiedere un circo fatto solo di artisti umani e per sostenere il disegno di legge che metta la parola fine all’utilizzo degli animali nei circhi. Durata circa un’ora e mezza. Far sentire la nostra opinione è un passo importante per contribuire alla liberazione degli oltre duemila animali oggi rinchiusi nei circhi italiani.

Per info LAV Trentino 3311507169

Venerdì 14 giugno ore 20:30 proiezione del film documentario “Lion Ark”, di Tim Phillips. Vedi qui il trailer. Ti aspettiamo all’auditorium della sala circoscrizionale San Giuseppe (Trento, via Giusti 35). Ingresso libero e al termine breve dibattito.