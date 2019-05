LAV * ORSO M49: « PER IL MINISTRO COSTA NON OPPORTUNA LA CATTURA, LA PROVINCIA DI TRENTO SI IMPEGNI PER CREARE PRESUPPOSTI A PACIFICA CONVIVENZA »

ISPRA (il massimo istituto scientifico nazionale per lo studio della fauna selvatica) ritiene che i comportamenti dell’orso M49 non rappresentino particolari rischi per la sicurezza dell’uomo, mentre il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa reputa la cattura dell’orso inopportuna.

Le risposte di ISPRA e del Ministro Costa alle richieste della Provincia di Trento di catturare M49 e rinchiuderlo a vita in un recinto, quindi, chiariscono una volta per tutte che un orso in cerca di cibo non può essere “bollato” come pericoloso e quindi condannato all’ergastolo o, ancora peggio, ucciso.

La Provincia di Trento (che incontrerà Ispra e Ministero dell’Ambiente il prossimo 28 maggio), infatti, ha motivato la “necessità” di catturare e rinchiudere l’orso M49, affermando che l’animale si è avvicinato a baite, stalle e fienili disabitati e ha danneggiato tre apiari. L’orso sarebbe entrato in contatto con l’essere umano in un unico caso e, spaventato dalla sola presenza dell’uomo, sarebbe fuggito immediatamente, dimostrando così la sua diffidenza nei confronti della nostra specie.

“Da quando la Giunta Fugatti ha preso il controllo della Provincia di Trento, è alla continua ricerca di pretesti per catturare e uccidere lupi e orsi – commenta Massimo Vitturi, responsabile LAV Area Animali Selvatici– con l’unico risultato di creare ancora più pregiudizi e timore ingiustificato fra i cittadini”..

“Gli animali selvatici, lupi e orsi compresi, non possono essere ostaggio di un’amministrazione incapace di affrontare le criticità dovute alla presenza umana nei loro territori. – conclude Vitturi – Il Presidente Fugatti se ne faccia una ragione e si impegni attivamente per creare le migliori condizioni di convivenza, invece di perdere tempo proponendo assurde scorciatoie che dimostrano solamente la sua incompetenza sull’argomento”.