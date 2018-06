LAV * CAMPAGNA ROVAGNATI “CRESCERE – GRAN BISCOTTO”: ” IL PROSCIUTTO COTTO NON è ‘FONDAMENTALE’ NELL’ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI, OTTENuta LA RIMOZIONE DELLA PAGINA WEB “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il prosciutto cotto non è fondamentale nell’alimentazione pediatrica. Ancora una volta, rispondendo ad una segnalazione ricevuta, abbiamo riferito l’affermazione ingannevole e abbiamo ottenuto l’intervento dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) che ha fatto rimuovere dal sito di Rovagnati la pagina web che promuoveva la campagna “Crescere – Gran biscotto” in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria che definiva il prosciutto “fondamentale nell’alimentazione dei bambini dalla prima infanzia all’adolescenza”, affermando fra l’altro che “i pediatri lo consigliano sin dallo svezzamento, a partire dagli 8 mesi”.

L’organismo di regolamentazione pubblicitaria afferma, sulla base della nostra segnalazione, che la definizione di “fondamentale” riferita al prosciutto cotto pubblicizzato è “impropria” e ha deliberato di “invitare l’inserzionista a modificare il messaggio”.

L’azienda ha quindi oscurato la pagina in questione, manifestando “l’impegno a tenere in debita considerazione i rilievi sollevati nel caso di iniziative di comunicazione future”.

“Siamo molto soddisfatti di questa ennesima pronuncia del Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che conferma i precedenti analoghi interventi, sempre disposti su nostra segnalazione: gli alimenti di origine animale non sono né fondamentali né indispensabili”, afferma Gianluca Felicetti, Presidente Lav.

Negli anni scorsi l’Istituto aveva già censurato come ingannevole l’uso del termine “indispensabile”, contro Mellin e Consorzi di produttori di carni, e addirittura contro il Ministero delle Politiche agricole, che affermava lo stesso concetto dalle pagine del sito dedicato al consumo del latte: tutti con l’intenzione di accreditare il messaggio che è impossibile vivere senza alimentarsi con proteine animali, contraddetto dalla vita di milioni di vegani e di intolleranti al lattosio in tutto il mondo e in tutte le epoche.

“In questo caso era stato usato il termine ‘fondamentale’, ma con l’aggravante del messaggio riferito a bambini e adolescenti!”, conclude Felicetti.