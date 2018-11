L’APT TRENTO * ‘ #IOLLUMINOTRENTO ‘: ” INAUGURAZIONE DELLE LUMINARIE IN PIAZZA DUOMO, IL 24 NOVEMBRE ALLE ORE 19.00 “

La città di Trento si veste di una nuova luce grazie al prezioso supporto di numerosi partner e realtà economiche del capoluogo. Filo conduttore l’originalità, l’innovazione e l’attrattività.

Sabato 24 novembre si accendono le luci su Trento grazie ad un suggestivo progetto di illuminazione artistica e natalizia: #ioilluminotrento. Filo conduttore l’originalità, l’innovazione e l’attrattività di numerose ed emozionanti creazioni luminose che, susseguendosi lungo le vie della città susciteranno stupore e curiosità in tutti coloro che passeggiando per il meraviglioso capoluogo potranno godere appieno dello spettacolo di luci e della calda atmosfera che li circonda.

Piazza Duomo, il 24 novembre 2018 alle ore 19.00 renderà tutti partecipi di un momento magico: l’inaugurazione delle luminarie. Un istante capace di creare stupore, entusiasmo e condivisione, una festa alla quale tutti potranno partecipare. Fino al 6 gennaio 2019 le luci illumineranno la città, con il suo centro storico, le piazze e le vie, creando un’atmosfera unica, facendo di Trento e del suo Mercatino di Natale una location ancora più suggestiva e magica.

Il progetto è finanziato dal Comune di Trento e dall’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ed è realizzato anche grazie al prezioso supporto dei numerosi partner e realtà economiche, che nell’interesse comune di avere una città ancora più magica e “calda”, hanno contribuito all’iniziativa rendendola possibile.

Si ringraziano in particolare il main partner Partesa Trentino, i premium partner Dolomiti Energia, Cavit – Altemasi, Inser, Itas Assicurazioni e i partner Brao Caffè, Consorzio Trentino Autonoleggiatori, Cassa Rurale di Trento, Chistè Ristorante Pizzeria, Max Mara, Max&Co., Hotel Accademia, Giacca Costruzioni Elettriche, Prime Consulting e Abitare Oggi. Un sentito ringraziamento per il prezioso supporto nella realizzazione del progetto va ai 92 espositori del Mercatino di Natale di Trento, alle 24 realtà tra ristoranti e hotel, ai 19 bar e caffè e ai ben 119 esercizi tra commerciali e servizi.

Per creare un’atmosfera emozionante ed unica, che rimanesse nel cuore di visitatori, abitanti e turisti, si è quindi scelto di puntare, tra le altre cose, sulle luci del Natale, da sempre sinonimo di festa e tradizione.

Per questo l’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi con il Comune di Trento ha realizzato un bando pubblico per l’affidamento del progetto delle luminarie, vinto dall’azienda Blachere Italia, appartenente al gruppo Blachere Illumination, leader mondiale del settore. L’azienda realizza in tutto il mondo creazioni luminose spettacolari grazie anche allo sviluppo di tecnologie sempre più innovative nel settore e all’avvento del led, che garantisce un minor consumo e maggiori possibilità sia da un punto di vista spettacolare che tecnico.

Le luci seguono tutto il contorno delle mura storiche di piazza Fiera, creano una grande corona d’Avvento che accende piazza Battisti, scendono come neve impreziosita di stelle dall’imponente torre di piazza Duomo. Gli alberi brillano e le vie luccicanti del centro storico, decorate con i simboli della festa, accompagnano i visitatori alla scoperta degli angoli più suggestivi della città.

Dagli addobbi più colorati con fiocchi e stelle, a quelli simpatici e divertenti con pacchi regalo e caramelle, fino alle decorazioni più eleganti e raffinate con cristalli di neve e sfere di luce. Lo sfavillio continua oltre il cuore della città dove le luci continuano ad essere protagoniste, dando la sensazione di camminare sotto un cielo di magiche luci e stelle.

A questo nuovo progetto di illuminazione artistica e natalizia di Trento è stato dedicato l’hashtag #ioilluminotrento, che si aggiunge quindi agli altri dedicati al Natale della città: #nataletrento e #MercatinodiNataleTrento.