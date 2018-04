LA7 * ASCOLTI MARZO 2018: SORPASSATA RETEQUATTRO ANCHE NELLA GIORNATA: 4,25% DI SHARE NELLA GIORNATA, +49% VS 2017, 5,35% IN PRIME TIME, + 61% VS 2017, SESTA RETE ASSOLUTA

Marzo record per La7, che prosegue nel trend di crescita iniziato in autunno.

Nel periodo 4-31/3, La Tv di Cairo Communication fa infatti segnare il 4,25% di share medio (+49% vs 2017) aggiudicandosi il sesto posto assoluto anche nella giornata, davanti a Retequattro (3,99%).

In particolare nella prima settimana del mese (4 -10/3) La7 ottiene il 5,09% di share nelle 24 ore (02.00 – 02.00), risultando il quinto Canale più visto in assoluto davanti anche a Italia1 (4,98%) oltre che Retequattro (3,86%).

Eccellenti come sempre i risultati in prime time (20.30 – 22.30) dove con il 5,35% di share medio, (+61% vs 2017) si conferma, per il quinto mese consecutivo, al 6° posto davanti a Retequattro (4,07%).

Numeri che confermano il valore dell’offerta televisiva del Canale, che nel solo mese in oggetto ha contattato ben 37,9 milioni di spettatori, oltre il 66% dell’intera popolazione adulta, ovvero più di 2 adulti su 3.

Performance positive per tutti i programmi:

Bene tutta l’informazione del TgLa7: l’edizione delle 20 condotta dal direttore Enrico Mentana ottiene il 5,84% di share medio (+8% vs 2017); il Tg meridiano delle 13.30 conquista il 4,88% di share medio (+24% vs 2017). Da sottolineare inoltre lo straordinario riscontro ottenuto dai cinque appuntamenti con le #maratonementana realizzate nel corso del mese, che hanno portato a risultati da record per una media complessiva del 9,49% di share, con un puntata al 14,27% di share ottenuto grazie alla lunga diretta tra la sera del 4 e il mattino del 5 marzo.

Di assoluto rilievo il risultato di Otto e Mezzo di Lilli Gruber che (dal lunedì al venerdì) porta il 7,25% di share medio (+29% vs 2017) con un significativo risultato anche nell’edizione del sabato che si attesta al 5% di share medio (+23% vs 2017).

Forte crescita per diMartedì di Giovanni Floris che al martedì conquista l’8,19% di share medio (+80% vs 2017), mentre al giovedì Piazzapulita di Corrado Formigli si attesta al 6,42% di share medio (+78% vs 2017).

Ottime le performance del nuovo Propaganda Live di Diego Bianchi che si conferma e cresce in tutto il mese facendo segnare una media del 4,66% di share (+89% rispetto ai venerdì del marzo 2017).

Straordinari numeri si registrano anche per l’altra novità della stagione: Non è l’arena di Massimo Giletti a marzo fa segnare il 7,05% di share medio (+327% rispetto alle domeniche omologhe dello scorso anno).

In crescita poi tutti i programmi della giornata:

Omnibus dal lunedì al venerdì realizza il 4,82% di share medio (+35% vs 2017); Coffee Break condotto da Andrea Pancani il 5,41% di share medio (+51% vs 2017); L’Aria che tira e L’aria che tira oggi di Myrta Merlino il 7,64% e il 5,77% di share medio (rispettivamente + 47% e + 56% vs 2017).

Trend molto positivo anche per Tagadà condotto da Tiziana Panella che realizza il 3,97% di share medio (+66% vs 2017).

Numeri importanti anche sul fronte digital: sono infatti 4 milioni i browser unici sui siti La7 e app TGla7 (+103% rispetto all’omologo del 2017); mentre sono 46,3 milioni le visualizzazioni sulle piattaforme digital e sui canali YouTube (+167%).