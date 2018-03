LA ZANZARA – RADIO 24 * PARLA NADIA, 20 ANNI, LA GELATAIA CHE NON HA VOLUTO SERVIRE SALVINI: ” NON LO VOLEVO SERVIRE PERCHÉ È UNA PERSONA CHE SEMINA ODIO TRA LA GENTE “

La gelataia che non ha voluto servire Salvini: “Non lo volevo servire perché è una persona che semina odio tra la gente”. “In faccia non gli ho detto nulla, me ne sono andata e mi sono fatta sostituire.

È stato servito da altri”. Poi dice che c’è stata una telefonata di Salvini alla gelateria: “La titolare mi ha detto che ha ricevuto una telefonata da Matteo Salvini, altrimenti non sarebbe successo nulla”. “La titolare mi ha inveito contro: stai zitta qui bisogna servire tutti che sia Mussolini o Salvini o un nero hai fatto fare brutta figura al locale e Salvini sarà il prossimo premier incaricato. Non sai che danno ci hai fatto”. “

Licenziata? No me ne sono voluta andare io dopo il turpiloquio della proprietaria”.