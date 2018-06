LA ZANZARA – RADIO 24 * ILONA STALLER: “ VITALIZIO? È LA LEGGE CHE LO PREVEDE E IO PRENDO 1.700 EURO AL MESE, NON È UNA GRANDE CIFRA “

Ilona Staller a La Zanzara su Radio 24: “Vitalizio? Quei soldi non sono regalati, me li sono guadagnati”. “Vitalizio? 1700 euro al mese non è grande cifra, però fanno comodo”. “Come faccio a mantenermi se le televisioni mi boicottano?”. “La gente è incazzata? Io non posso farci niente”. “Se me lo tolgono è incostituzionale”. “Se mi tagliano il vitalizio la gente non diventa più ricca”.

“Potevano farmi ministro del Turismo, avrei attirato una marea di turisti”.”

“E’ la legge che lo prevede. E io prendo 1700 euro al mese di vitalizio, non è una grande cifra. Ci sono ex parlamentari che prendono anche 50mila euro cumulando altre pensioni. La mia non è uno scandalo”. Lo dice Ilona Staller, Cicciolina, a La Zanzara parlando del suo vitalizio da parlamentare (quasi 2000 euro per una sola legislatura). “Mi spiegate -dice – come posso mantenermi se non mi danno lavoro in Italia le televisioni? RaiUno no perché personaggio proibitivo, RaiDue no perché personaggio proibitivo, RaiTre idem.

A Mediaset non mi danno spazio televisivo. “Questi soldi – dice ancora – 1700 euro fanno comodo. Non sono regalati, me li sono guadagnati. E sono stata votata dal popolo italiano”. E a Cicciolino Di Maio cosa vuoi dire, visto che grillini e leghisti vogliono togliere i vitalizi?: “Di Maio – dice Cicciolina – non è cicciolino per niente. Mi ha messo come capro espiatorio per farsi pubblicità sui vitalizi. Comunque mi dicono che è anticostituzionale, io ho fatto 5 anni interi. 1700 per 5 anni sono un po’ troppi? Chiedete a quelli che prendono 10 o 20 mila. La gente è incazzata? Io non ci posso fare niente.

Non è che se tolgo il mio vitalizio, la gente diventa più ricca. Esiste una legge. E poi può anche darsi che questo nuovo governo non duri”. “Comunque – sostiene – se mi avessero fatto ministro del Turismo avrei attirato un sacco di turisti.