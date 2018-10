‘ LA ZANZARA ‘ – RADIO 24 * ARRESTI DOMICILIARI SINDACO LUCANO: IL PM LUIGI D’ALESSIO, ” HA OCCULTATO E DISTRATTO SOMME INGENTI, MILIONI DI EURO “

Pm di Locri: “Luigi D’Alessio a La Zanzara su Radio 24: “Lucano? Il modello Riace l’ha rovinato lui, non io”. “Disobbedienza civile alla Pannella? “Non confondiamo la lana con la seta”. “Lucano ha occultato e distratto somme ingenti, milioni di euro”.

“Lucano? Non si può dire me ne frego della legge e faccio quello che voglio”. “Stato autoritario? Non sono l’arma bianca di nessuno faccio solo il magistrato”. “Saviano? Leggi non possono essere superate da chi ci piace”.

“Il reato di umanità? Nel codice non esiste non l’ho trovato. Ma può essere un’attenuante. Non è che quando si commette un reato per motivi di particolare valore morale e sociale un reato non è più tale sempre reato resta”.

Lo dice alla Zanzara su Radio 24 il pm di Locri Luigi D’Alessio. “Le leggi –dice – non possono essere eluse perché lo avrebbe fatto per motivi umanitari che poi è tutto da vedere”.

La accusano di aver seguito il clima del paese contro gli immigrati: “Questa inchiesta la conduco da quando c’era il governo precedente. Non accetterei condizionamenti da nessuno”.

Qualcuno parla di disobbedienza civile come nel caso di Pannella da parte di Lucano: “Non mischierei la lana con la seta: Pannella ebbe atteggiamenti di disobbedienza civile qui è un comportamento protratto per molto tempo diretto a procurare e occultare denaro somme anche rilevanti. Sono cose completamente diverse”.

Ma lui non ha preso un euro: “Non è così. La malversazione è questa quando non spendo per i fini per i quali ho ottenuto le somme ma li ho distratti per altri fini le ho occultate

le ho portate da un’altra parte. Ha distratto milioni di euro, mancata rendicontazione”. ”Non si può dire me ne frego della legge e faccio quello che voglio –dice ancora il magistrato- soprattutto perché se lo facciamo passare a Lucano poi lo dovremmo fare con chiunque altro non ci piaccia. Le leggi non possono essere bypassate da chi ci piace”.

Lei ha definito Riace uno Stato nello Stato: “Stato nello Stato una Repubblica autonoma un porto libero. Fate voi. Noi non possiamo consentire che vengano violate le leggi”.

Saviano ha detto che andiamo verso un sistema autoritario: “Sistema autoritario? Non sono l’arma bianca di nessuno. Faccio solo il magistrato”.

“Il sistema Riace – dice D’Alessio – in astartto era una bella storia ma se la si attua violando la legge non va più bene. Ma l’ha rovinata Lucano

non io”.

Criticano al sua inchiesta dicendo che Lucano è in acrcere mentre fuori ci sono gli ‘ndranghetisti. È una stupidaggine?: “Sì

qui a Locri stiamo processando più di 100 mafiosi”.