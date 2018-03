LA GIORNALISTA FRANCESCA FAGNANI AL SETTIMANALE OGGI * ” STO CON MENTANA MA IO FIORI ME LI REGALO IO “

In un’intervista a Oggi, in edicola da domani, la giornalista Francesca Fagnani parla del suo nuovo programma «Belve» in onda dal 14 marzo sul Nove, e racconta il suo legame con il direttore del TgLa7 Enrico Mentana: «Io ed Enrico stiamo insieme dal 2013, è la mia relazione più lunga.

Ma non è che io sappia bene cosa sia il romanticismo: non ho mai festeggiato un San Valentino, un anniversario… I fiori o me li compro da sola o in quella casa non entrano. Ma sono cose che non mi interessano. Però io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro.

Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Per dire, se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui».

E in merito alle otto «donne complesse» da lei intervistate per il programma dice: «Come donna, a mettermi in crisi è stata la Faranda, perché ha fatto scelte talmente violente e radicali contro gli altri e contro se stessa che sicuramente è quella che ho ascoltato con maggior turbamento… Un’altra che mi ha messa in crisi, per la sua spietatezza, è Cristina Pinto, camorrista, braccio armato di un clan del rione Traiano a Napoli, poi dissociata… Alessandra Mussolini è forse la belva che mi ha stupito di più: dall’intervista emerge una donna diversa dalla maschera belluina che indossa in pubblico. È interessante, con un’anima piena di pieghe. Azzarderei a dire che più che essere una belva, la interpreta».