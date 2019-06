KOOBCAMP * “UNUSUAL ACCOMMODATIONS 2019”: « TRA I 10 MIGLIORI VILLAGGI ANCHE IL CAMPING PUNTA LAGO – CALCERANICA AL LAGO (TN) »

I 10 migliori Campeggi e Villaggi italiani della categoria “Unusual Accommodations 2019”: vince il Centro Vacanze Riva Verde ad Altidona.

Il network KoobCamp ha selezionato i campeggi e villaggi italiani con le migliori Sistemazioni Originali nell’ambito della quarta edizione dei Certificati di Eccellenza 2019.

I Certificati di Eccellenza KoobCamp (www.koobcamp.com) premiano i migliori campeggi e villaggi italiani della categoria “Unusual Accommodations 2019” in cui spiccano strutture con casette sugli alberi, bungalow colorati dalle forme particolari e botti in legno abitabili, solo per citare le più facili da trovare. Tra le dieci strutture con le sistemazioni più originali e che ben rappresentano lo spirito divertente e stravagante delle vacanze en plein air, si aggiudica il primo gradino del podio il Centro Vacanze Riva Verde ad Altidona (FM), nelle Marche.

Qui potrete scegliere tra bungalow a forma di funghi oppure colorate strutture circolari vista mare e a pochi passi dalla spiaggia. Le sistemazioni originali di questo centro vacanze si inseriscono in uno splendido contesto e sono molto apprezzate dai turisti che ne usufruiscono, anche perché hanno tutti i comfort necessari per vivere una vacanza con i fiocchi.

KoobCamp, il network specializzato nel turismo en plein air in Italia e in Europa, rappresentato dal portale di riferimento Campeggi.com ha deciso di premiare il Centro Vacanze Riva Verde ad Altidona al termine di un’attenta analisi che ha portato all’individuazione delle dieci strutture più meritevoli. Per assegnare i Certificati di Eccellenza Unusual Accommodations 2019, una categoria tanto divertente quanto ricca di candidati alla vittoria finale, gli esperti del network si sono affidati alla loro conoscenza del settore incrociandola con gli importanti feedback degli utenti.

Ecco i 10 migliori Camping nella categoria Unusual Accommodations 2019 (in ordine casuale, vincitore a parte):

· Centro Vacanze Riva Verde – Altidona (FM)

· Camping Residence Corones – Rasun-Anterselva (BZ)

· I Pini Family Park – Fiano Romano (RM)

· Altomincio Family Park – Valeggio sul Mincio (VR)

· Camping Caravan Park Sexten – Sesto (BZ)

· Camping La Rocca – Manerba del Garda (BS)

· Dalai Lama Village – Chatillon (AO)

· Camping Steiner – Laives (BZ)

· La Rocca Camp – Bardolino (VE)

· Camping Punta Lago – Calceranica al Lago (TN)