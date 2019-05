KOOBCAMP * SPORT 2019: « TRA I 10 MIGLIORI CAMPEGGI ITALIANI DELLA CATEGORIA ANCHE IL FAMILY WELLNESS CAMPING AL SOLE – LEDRO (TN) »

I 10 migliori Campeggi e Villaggi italiani del 2019 per lo Sport: il Centro Vacanze Pra’ delle Torri – Caorle (VE) si aggiudica il primo posto

Il network KoobCamp, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2019, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi dove trascorrere le proprie vacanze all’insegna delle attività sportive.

È il Centro Vacanze Pra’ delle Torri – Caorle (VE), in Veneto, ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio Sport 2019, assegnato nell’ambito della quarta edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp come riconoscimento ai camping specializzati nelle vacanze attive per i turisti sportivi. Annesso al Centro Vacanze c’è lo splendido Golf Club, rinomato percorso di 110 ettari con vista mare nato nel 1991. Ideale per gli appassionati di golf, è un sea-course 18 buche, con campo pratica con postazioni coperte e scoperte, putting green, pitching green e la Golf Academy. Molto rinomato è anche il Centro fitness che mette a disposizione degli ospiti un’ampia area attrezzata. Qui avrete la possibilità di praticare sport acquatici come, ad esempio, Kayak, Windsurf, Catamarano a vela e sci nautico, e di sfruttare l’area sportiva per i giovani, parco di oltre 1.500 mq attrezzato per diverse discipline sportive.

La TOP 10 del Certificato Sport 2019 è il risultato finale di una selezione effettuata dagli esperti del network turistico KoobCamp (https://www.koobcamp.com/). Di seguito, i 10 migliori Campeggi e Villaggi Sport 2019 (in ordine casuale, vincitore escluso):

· Centro Vacanze Pra’ delle Torri – Caorle (VE)

· Family Wellness Camping Al Sole – Ledro (TN)

· Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia – Bari Sardo (OG)

· Jesolo Camping Village – Jesolo (VE)

· PuntAla Camp & Resort – Castigflione della Pescaia (GR)

· Camping Village El Bahira – San Vito Lo Capo (TP)

· Campeggio Mare Pineta – Trieste (TS)

· Tenuta Primero – Grado (UD)

· Camping Capo d’Orso – Palu (OT)

· La Foce Village & Camping – Valledoria (SS)