KOOBCAMP * PREMIO WELLNESS 2020: « TRA I PRIMI 10 “IL CAMPING VIDOR – FAMILY & WELLNESS RESORT“ A POZZA DI FASSA (TN) E “FAMILY WELLNESS CAMPING AL SOLE“ – LEDRO (TN) »

“Il Camping Telis di Tortolì (NU) vince il primo premio nella categoria Wellness dei Certificati di Eccellenza KoobCamp 2020.

Anche quest’anno il network KoobCamp ha selezionato i migliori 10 campeggi italiani dove trascorrere le vacanze all’insegna del benessere, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2020.

È il Camping Telis a Tortolì (NU), in Sardegna, ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio Wellness 2020, assegnato nell’ambito della quinta edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp come riconoscimento ai camping specializzati in vacanze benessere.

Il Camping Telis – Tortolì (NU), oltre ai numerosi servizi adatti a tutte le esigenze dei turisti, offre ai propri ospiti la possibiità di usufruire di ottimi servizi benessere imperdibili tra cui sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi rivitalizzanti e splendide docce emozionali. Disposta in una zona immersa nella natura, l’area SPA è costantemente sotto la supervisione di personale specializzato in trattamenti di vario genere perchè, diciamocelo, è innegabile che le vacanze rappresentino anche un’ottima occasione per dedicarsi al relax e alla cura del proprio benessere fisico. Lasciatevi quindi coccolare dall’ampia proposta del Camping Telis e tornerete dalle vacanze completamente rigenerati!

La Top 10 del Certificato Wellness 2020 è il risultato finale di un’attenta selezione che ha portato alla vittoria finale il Camping Telis a Tortolì (NU) e alla scelta dei 10 migliori Campeggi e Villaggi per il Wellness realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp (https://www.koobcamp.com). Di seguito, i 10 migliori Campeggi e Villaggi Wellness 2020 (in ordine casuale, vincitore escluso):

– Camping Telis – Tortolì (NU)

– Centro Vacanze Isuledda – Arzachena (OT)

– Camping Union Lido Park & Resort – Cavallino-Treporti (VE)

– Camping Vidor – Family & Wellness Resort – Pozza di Fassa (TN)

– Camping Caravan Park Sexten – Sesto (BZ)

– Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park – Comacchio (FE)

– Family Wellness Camping al Sole – Ledro (TN)

– Camping Village Pino Mare – Lignano Sabbiadoro (UD)

– Fornella Camping & Wellness Family Resort – San Felice del Benaco (BS)

– Camping Residence Corones – Rasun-Anterselva (BZ)