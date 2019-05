KOOBCAMP * “NATURAL PARADISE” – 2019: « TRA I 10 MIGLIORI VILLAGGI IN TRENTINO IL “CAMPING LAGHI DI LAMAR“ – TERLAGO E “CAMPING VAL DI SOLE“ – PEIO »

I 10 migliori Campeggi e Villaggi “Natural Paradise” del 2019: vince il Campeggio Villaggio Torre del Porticciolo – Alghero (SS), in Sardegna.

Il network KoobCamp, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2019, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani nella sezione “Natural Paradise”.

È il Campeggio Villaggio Torre del Porticciolo – Alghero (SS), in Sardegna, ad aggiudicarsi il titolo “Natural Paradise” 2019, premio assegnato nell’ambito della quarta edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp.

“Natural Paradise” è un nuovo riconoscimento che va alle strutture en plein air inserite in un contesto naturale particolarmente spettacolare. Il Certificato di Eccellenza Natural Paradise 2019 offre un’utile panoramica dei campeggi e villaggi turistici ideali per chi ama trascorrere le proprie vacanze immerso nella natura senza rinunciare ai comfort che un camping village è capace di offrire.

A distinguersi nella TOP 10 è il Campeggio Villaggio Torre del Porticciolo ad Alghero, in provincia di Sassari, in Sardegna, vincitore assoluto nel 2019. Questo angolo di paradiso è immerso nella bellezza incontaminata della Riviera del Corallo e rappresenta una struttura unica nel suo genere, inserita nello splendido Parco Naturale di Porto Conte. Il Campeggio Villaggio si estende su 150.000 mq di macchia mediterranea e fitta pineta ed è attrezzato per accogliere le famiglie e gli ospiti più esigenti. Anche gli amici a quattro zampe saranno i benvenuti!

Il premio al Campeggio Villaggio Torre del Porticciolo è il risultato finale di un’attenta analisi realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp (https://www.koobcamp.com/).

Ecco i migliori 10 Campeggi e Villaggi nella sezione Natural Paradise del 2019 (in ordine casuale, vincitore escluso):

• Camping Rosselba Le Palme – Portoferraio (LI)

• Camping Village Parco della Gallinara – Anzio (RM)

• Spina Camping Village – Comacchio (FE)

• Argentario Camping Village – Orbetello (GR)

• Camping Laghi di Lamar – Terlago (TN)

• La Foce Village & Camping – Valledoria (SS)

• Camping Val Di Sole – Peio (TN)

• Camping Village Le Esperidi – Bibbona (LI)

• Camping Village Punta Navaccia – Tuoro sul Trasimeno (PG)