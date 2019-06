KOOBCAMP * MIGLIOR WI-FI DEL 2019: « TRA I 10 VILLAGGI ITALIANI VINCE IL CAMPING CENTRO VACANZE VERDE LUNA A FANO (PU), NELLE MARCHE »

I 10 Campeggi e Villaggi italiani con il Miglior Wi-Fi del 2019: vince il Camping Centro Vacanze Verde Luna a Fano (PU), nelle Marche.

Il network KoobCamp, leader in Italia per le vacanze in camping, ha selezionato i campeggi e villaggi italiani con il miglior Wi-Fi nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2019.

È il Camping Centro Vacanze Verde Luna a Fano (PU), nelle Marche, ad aggiudicarsi il titolo di Campeggio-Villaggio italiano con il Miglior Wi-Fi del 2019, il premio assegnato nell’ambito della quarta edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp, network leader in Italia per le vacanze in camping.

Questo premio costituisce il riconoscimento alle strutture en plein air che si sono attrezzate per offrire ai turisti italiani e stranieri un servizio di connettività wireless a Internet di qualità professionale, indispensabile nell’era dello streaming e dei Social network. Il Certificato di Eccellenza Wi-Fi 2019 offre un’utile panoramica dei campeggi e villaggi ideali per i vacanzieri che desiderano rimanere sempre connessi.

A distinguersi nella TOP 10 Wi-Fi è il Camping Centro Vacanze Verde Luna a Fano (PU), nelle Marche, vincitore assoluto nel 2019. Questo camping sorge a pochi metri dal mare della Riviera Adriatica e offre ai propri ospiti l’accesso diretto ad una vasta spiaggia libera sabbiosa. Chi sceglie di soggiornare qui potrà alternare la vacanza fatta di riposo alle visite dello splendido entroterra della regione. Si tratta di una location adatta soprattutto alle vacanze in famiglia proprio grazie alla tranquillità, alla sicurezza e alle innumerevoli possibilità di svago per grandi e bambini che il camping offre ai propri ospiti.

Il premio al Camping Centro Vacanze Verde Luna è il risultato finale di un’attenta analisi che, nella prima fase, ha portato alla nomina dei 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Wi-Fi del 2019. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp (https://www.koobcamp.com/) leader in Italia per le vacanze in camping.

Ecco i 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Wi-Fi del 2019 (in ordine casuale, vincitore escluso):

· Camping Centro Vacanze Verde Luna – Fano (PU)

· Camping Village Le Esperidi – Bibbona (LI)

· Camping Village Le Pianacce – Castagneto Carducci (LI)

· Camping Village Le Capanne – Bibbona (LI)

· International Camping Village Etruria – Castagneto Carducci (Li)

· Camping Rosselba le Palme – Portoferraio (LI)

· Camping Lake Placid – Silvi (TE)

· Camping Village Orrì – Tortolì (OG)

· Camping Stella Maris – Fano (PU)

· PuntAla Camp & Resort – Castiglione della Pescaia (GR)