KOOBCAMP * CERTIFICATI DI ECCELLENZA 2019: « TRA I 10 MIGLIORI CAMPEGGI ITALIANI DELLA CATEGORIA “RISTORANTE” IL CAMPING DUE LAGHI DI LEVICO TERME (TN) »

I 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Ristorante del 2019: vince il Norcenni Girasole Club a Figline Valdarno (FI), in Toscana.

Il network KoobCamp, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2019, ha selezionato i campeggi e villaggi italiani con il miglior ristorante.

È il Norcenni Girasole Club a Figline Valdarno (FI), in Toscana, ad aggiudicarsi il titolo di Campeggio-Villaggio con il Miglior Ristorante del 2019, premio assegnato nell’ambito della quarta edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp.

Ideato come riconoscimento alle strutture en plein air che offrono ai turisti l’opportunità di provare i piaceri della buona tavola durante le vacanze, contribuendo a promuovere i prodotti del territorio e il Made in Italy, il Certificato di Eccellenza Restaurant 2019 testimonia l’impegno in tal senso di tutti i campeggi e villaggi a livello nazionale. Insieme al vincitore Norcenni Girasole Club, degno rappresentante della famosa cucina toscana, nella TOP 10 del Certificato Restaurant 2019 sono ben rappresentate le altre regioni italiane da nord a sud.

All’interno del Norcenni Girasole Club, gli ospiti possono scegliere tra ben quattro ristoranti, una pizzeria, un take away, vari bar e una gelateria. Parlando di vino, invece, visto che ci troviamo in una delle regioni italiane più conosciute in tal senso, il negozio Norcenni Girasole Club rappresenta il luogo ideale per raffinate degustazioni. Ampio bacino di scelta, quindi, per un camping village che ha da sempre puntato molto suoi piaceri della buona tavola regionale ma non solo, in modo da mettere d’accordo i gusti di tutti gli ospiti, sia italiani sia stranieri.

Il premio al Norcenni Girasole Club a Figline Valdarno (FI) è il risultato finale di un’attenta analisi che, nella prima fase, ha portato alla nomina dei 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Ristorante del 2019. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp (https://www.koobcamp.com/). Ideali per i turisti italiani e stranieri, per i quali il mangiare bene senza uscire dalla struttura è una componente fondamentale delle vacanze.

Ecco i 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Ristorante del 2019 (in ordine casuale, vincitore escluso):

• Norcenni Girasole Club – Figline Valdarno (FI)

• Camping Village Le Capanne – Bibbona (LI)

• Talamone Camping Village – Talamone (GR)

• Villaggio Campeggio Santa Fortunata- Sorrento (NA)

• Happy Village & Camping – Roma (RM)

• Camping Jonio – Catania (CT)

• Camping Due Laghi – Levico Terme (TN)

• Camping & Village Rais Gerbi – Pollina (PA)

• Camping Village Orrì – Tortolì (OG)

• Camping Norina – Pesaro (PU)