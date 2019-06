KOOBCAMP * “GREAT BATHROOM” 2019: « TRA I 10 MIGLIORI CAMPEGGI DELLA CATEGORIA VINCE IL CAMPING CARAVAN PARK SEXTEN – SESTO (BZ) »

I 10 migliori Campeggi e Villaggi italiani nella categoria del nuovo premio “Great Bathroom” 2019: vince il Camping Caravan Park Sexten – Sesto (BZ).

Il network KoobCamp, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2019, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani nella nuova categoria “Great Bathroom” 2019.

È il Camping Caravan Park Sexten a Sesto (BZ), in Trentino-Alto Adige, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio-Villaggio italiano nella categoria del nuovo premio “Great Bathroom”, assegnato nell’ambito della quarta edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp 2019.

Questo nuovo Certificato è volto a premiare le strutture con i migliori servizi igienici dal punto di vista strutturale e organizzativo, e al primo posto della Classifica troviamo il Camping Caravan Park Sexten a Sesto (BZ), in Trentino-Alto Adige, capace di offrire il massimo del comfort in un paesaggio incontaminato e assicura una vacanza speciale immersi nelle Dolomiti di Sesto. La zona wellness contribuisce a rendere il Camping un resort adatto al benessere dei propri ospiti, così come la ristorazione interna è capace di incontrare i gusti di chiunque scelga di trascorrere qui le proprie vacanze.

Il premio al Camping Caravan Park Sexten è il risultato finale di un’attenta analisi che ha portato alla nomina dei 10 Campeggi e Villaggi migliori nella categoria “Great Bathroom” 2019. La selezione, come per gli altri Certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp (https://www.koobcamp.com/).

Ecco i 10 Campeggi e Villaggi migliori nella categoria “Great Bathroom” 2019 (in ordine casuale, vincitore escluso):

· Camping Caravan Park Sexten – Sesto (BZ)

· Camping Piani di Clodia – Lazise (VR)

· La Rocca Camp – Bardolino (VE)

· Centro Vacanze Isuledda – Arzachena (OT)

· Flaminio Village Camping Bungalow Park – Roma (RM)

· Villaggio dei Fiori – Sanremo (IM)

· Camping Vidor – Family & Wellness Resort – Pozza di Fassa (TN)

· Camping Union Lido Park & Resort – Cavallino-Treporti (VE)

· Ca’ Pasquali Village – Cavallino-Treporti (VE)

· Villaggio Camping Baia Domizia – Sessa Aurunca (CE)