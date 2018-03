KOOBCAMP * I 10 MIGLIORI CAMPEGGI PER CAMPER DEL 2018: VINCE IL FAMILY WELLNESS CAMPING AL SOLE DI LEDRO (TN)

I 10 migliori Campeggi per Camper del 2018: vince il Family Wellness Camping al Sole di Ledro, in Trentino-Alto Adige. Il network KoobCamp, in collaborazione con CamperOnline, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani per chi viaggia in Camper, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2018.

Assegnati i Certificati di Eccellenza KoobCamp 2018 ai 10 migliori Campeggi per Camper del 2018: il Family Wellness Camping al Sole di Ledro (Tn), in Trentino-Alto Adige, è stato scelto dai camperisti come la migliore struttura italiana per le vacanze in camper.

Introdotto con la terza edizione dei Certificati di Eccellenza del network turistico KoobCamp (https://www.koobcamp.com/), grazie alla collaborazione con il sito specializzato CamperOnLine (https://www.camperonline.it/), il premio dedicato ai migliori Campeggi per Camper del 2018 è stato assegnato attraverso l’analisi delle recensioni lasciate dai camperisti.

Per il Certificato di Eccellenza Camper 2018, categoria che premia i campeggi per la qualità dell’accoglienza dei camperisti, KoobCamp ha deciso di affidarsi giudizio della community di CamperOnLine: “Le migliori recensioni sono delle strutture che accolgono ‘bene’ le famiglie che viaggiano in camper offrendo manovre agevoli di accesso e la possibilità di carico e scarico – spiegano gli esperti del portale sulle vacanze in camper -.

Se l’accoglienza degli animali domestici è un valore aggiunto, molto importante è la posizione del campeggio: escursioni, passeggiate, sport e luoghi da vedere sono fondamentali per una tipologia di turista che ama esplorare il territorio”. La vittoria finale del Family Wellness Camping al Sole di Ledro (Tn), in Trentino-Alto Adige, ben rappresenta una Top 10 di eccellenze italiane nell’accoglienza dei camperisti. Di seguito la classifica dei 10 migliori Campeggi per Camper del 2018 (in ordine casuale, vincitore a parte):

*

· Family Wellness Camping al Sole di Ledro (TN), Trentino-Alto Adige – VINCITORE

· Centro Vacanze Pra’ delle Torri di Caorle (VE), Veneto

· Camping Caravan Park Sexten di Sesto (BZ), Trentino-Alto Adige

· Camping Sabbiadoro a Lignano Sabbiadoro (UD), Friuli-Venezia Giulia

· Camping Vidor – Family & Wellness Resort di Pozza di Fassa (TN), Trentino-Alto Adige

· Camping Miravalle di Campitello di Fassa (TN), in Trentino-Alto Adige

· Camping Euro 92 a Vieste (FG), Puglia

· Camping Sole a Varazze (SV), Liguria

· Camping Village Mareblu a Cecina (LI), Toscana

· Camping Bellamare a Porto Recanati (MC), Marche

*

L’annuncio dei 10 migliori Campeggi per Camper del 2018 arriva dopo quello per le “Unusual Accommodations” e precede i certificati Art City, Wellness, Pet Friendly, Glamping, Sport, Family, Aquapark, Restaurant, Wi-Fi e Accessible.

I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul Campeggi.com (

) e sugli altri siti del network, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e uno strumento al servizio dei turisti stessi, per una migliore organizzazione delle proprie vacanze.