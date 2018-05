KASWALDER – INTERROGAZIONE * TRENTINO NETWORK E INFORMATICA TRENTINA: ” PER QUALI MOTIVI SI INTENDONO FONDERE LE DUE SOCIETÀ DI SISTEMA? “

Trentino Network e reti di comunicazione. In relazione alle recenti comunicazioni che indicano in Trentino Digitale la fusione delle società in house provinciali Trentino Network e Informatica Trentina, in considerazione delle vicende giudiziarie, seppur in corso, che vedono coinvolta la società Trentino Network, al nuovo assetto operativo che vede la ditta Open Fiber attuatrice dell’infrastrutturazione di rete provinciale, alle attività previste e finanziate in materia di infrastruttura in fibra ottica fin dal 2002, agli eventi relativi al progetto Trentino Ngn del 2014.

il sottoscritto consigliere interroga il Presidente della Giunta provinciale al fine di sapere

per quali motivi si intendono fondere le due società di sistema

quali competenze dovrebbe avere la funzione preposta all’infrastrutturazione di rete sul territorio se l’attività è stata assegnata alla ditta Open Fiber

perché si parla ancora di infrastrutturazione necessaria visto che da tempo è stato annunciato dalla dirigenza preposta e dall’assessorato che la copertura in fibra ottica è completa e già conclusa

quali ulteriori spese sono previste e con quale programmazione

qual è l’effettiva copertura in fibra ottica per singolo Comune, Comunità di valle, strutture provinciali e municipalizzate, imprese e cittadini( progetto complessivo di cui alla delibera di G.P. del 29 aprile 2005)

evidenza della congruità economica per la corretta gestione della spesa da parte della funzione pubblica

efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi distribuiti nel territorio trentino

quale programmazione è prevista in relazione agli strumenti istituzionali a supporto della sicurezza(di rete, di comunicazione), sia interna sia in interoperabilità con altri sistemi (Tetra, fonia, dati, satellitare, altro), sia organizzativa ( accordi di servizio con province/regioni, altro)

come sono stati gestiti gli interventi economici erogati a supporto della costruzione del Progetto NGN dopo il 2014 e con quali ricadute

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. Walter Kaswalder