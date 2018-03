JUNIOR ENTERPRISE TRENTO (JETN) * LUNEDÌ 12 MARZO L’INCONTRO ” ACADEMY MENTORSPRITZ “, OSPITE MARCELLO LUNELLI, VICEPRESIDENTE DI CANTINE FERRARI

Lunedì 12 marzo dalle 18.45 fino alle 20 si terrà nell’Aula Conferenze del Dipartimento di Economia & Management l’incontro “Academy Mentorspritz – La sfida del biologico e dell’internazionalizzazione: Cantine Ferrari”, organizzato da Jetn con il contributo finanziario dell’Opera Universitaria di Trento e con la partnership di Giovani Imprenditori di Confcommercio Trentino.

Avremo il piacere di avere come ospite Marcello Lunelli, Vicepresidente e Responsabile Tecnico di Cantine Ferrari, Azienda vitivinicola unica nel panorama internazionale. Il moderatore sarà il Prof. Roberto Gabriele, docente dell’Università degli Studi di Trento.

L’incontro sarà strutturato nel modo seguente: inizialmente l’ospite racconterà la sua storia imprenditoriale, affronterà poi il tema dell’internazionalizzazione e del biologico e alla conclusione verrà organizzato un aperitivo per poter dare l’occasione ad ogni partecipante di poter dialogare con l’ospite.

La conferenza non solo ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo dell’imprenditoria, ma anche di fornire gli strumenti necessari per poter gestire in modo innovativo un’importante impresa.

Junior Enterprise Trento (Jetn) associazione senza scopo di lucro, è composta da soli studenti universitari. Offre servizi alle imprese di social media marketing e di consulenza manageriale. L’esperienza permette ai suoi membri di applicare concretamente le conoscenze apprese durante i corsi universitari.

Lascio il mio recapito telefonico, qualora servissero ulteriori informazioni, e la locandina dell’evento in allegato.