Junior Enterprise Trento * “ Academy Mentorspritz “: « l’incontro nell’Aula Conferenze del Dipartimento di Economia Mercoledì 27 marzo »

A cura di redazione Opinione





Mercoledì 27 marzo dalle ore 18.45 alle ore 20 si terrà nell’Aula Conferenze del Dipartimento di Economia & Management l’incontro “Academy Mentorspritz – Sport e impresa: il successo di Trentino volley”, organizzato da Jetn con il contributo finanziario dell’Opera Universitaria di Trento e con la partnership di Giovani Imprenditori di Confcommercio Trentino.

Avremo il piacere di avere come ospite Diego Mosna, presidente di Trentino volley e presidente onorario della Lega Pallavolo Serie A. Il moderatore sarà il Prof. Umberto Martini, docente dell’Università degli Studi di Trento.

L’incontro sarà strutturato nel modo seguente: inizialmente l’ospite racconterà la sua storia imprenditoriale, stimolando un dibattito sulla relazione tra imprenditoria e società sportive.

A chiusura dell’evento è previsto un aperitivo per poter dare l’occasione ad ogni partecipante di dialogare e confrontarsi con l’ospite.

La conferenza non solo ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo dell’imprenditoria, ma anche di fornire gli strumenti necessari per poter gestire in modo innovativo un’importante impresa.

Junior Enterprise Trento (Jetn), un’associazione senza scopo di lucro, composta da soli studenti universitari, che offre servizi alle imprese di social media marketing e di consulenza manageriale. Questo permette ai suoi membri di applicare concretamente le conoscenze apprese durante i corsi universitari. Inoltre, Jetn si impegna nell’organizzazione di eventi di formazione aperti agli studenti universitari e alla cittadinanza.