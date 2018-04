ITAS MUTUA * ASSEMBLEA DEI DELEGATI: CONFERMATA LA LISTA DELL’ATTUALE PRESIDENTE FABRIZIO LORENZ A GUIDA DELLA COMPAGNIA

I delegati presenti, in rappresentanza degli oltre 985 mila soci assicurati, hanno eletto oggi nell’assemblea generale il nuovo CdA di Itas Mutua, confermando la lista presentata da Fabrizio Lorenz, attuale presidente del Gruppo trentino.

L’Assemblea dei delegati rappresenta un’occasione importante per la vita del Gruppo e nell’incontro odierno, ha nominato i consiglieri d’amministrazione per il prossimo triennio. Oltre a Fabrizio Lorenz, ci sono Giuseppe Consoli, Raffaele Agrusti, Giancarlo Bortoli, Gerhart Gostner, Pierpaolo Marano, Mario Ramonda, Andrè Seifert, Alexander Von Egen.

Fabrizio Lorenz e la sua lista hanno ottenuto 116 voti, mentre alla lista di Andrea Girardi ne sono andati 62, sufficienti per poter contribuire al nuovo CdA con due consiglieri: Maria Teresa Bernelli e Paolo Vagnone.

Il CdA così composto assegnerà, durante la prima seduta di maggio, gli incarichi di presidente, vicepresidente e amministratore delegato.

Il presidente Fabrizio Lorenz ha dichiarato: ”Non posso che sentirmi orgoglioso della fiducia che mi è stata accordata dall’Assemblea, che ha riconosciuto il lavoro fatto in questi mesi per tornare ai valori fondanti la nostra Mutua. Questo è per me allo stesso tempo un onore e un onere: nostra è la responsabilità di consolidare la fiducia di tutti i soci assicurati ma anche quella di affrontare un progetto di crescita importante che sappia tener conto delle nostre radici storiche e dei nostri valori.”

“La squadra nominata oggi – prosegue Lorenz – lavorerà concretamente per consentire a Itas di raggiungere nuovi importanti traguardi consolidando la crescita disciplinata e offrendo il miglior servizio possibile ai soci attuali e futuri. Sono convinto che tutte le professionalità coinvolte contribuiranno in maniera determinante a questi obiettivi, anche grazie all’esperienza dei consiglieri più esperti.

A questo proposito – conclude il presidente – intendo ringraziare i consiglieri uscenti per il lavoro svolto in questi anni: per aver saputo interpretare al meglio i nostri valori mutualistici e per l’impegno profuso nel promuovere un’istituzione così importante per le nostre comunità”.

L’Assemblea dei delegati ha approvato anche l’esercizio 2017 che evidenzia un utile consolidato di 11,8 milioni di euro, in calo del 15,4% rispetto al 2016 principalmente a causa degli eccezionali eventi metereologici che hanno comportato pesanti danni da gelo e grandine alle colture assicurate.

Per la Capogruppo Itas Mutua, i premi di esercizio hanno raggiunto i 785 milioni di euro, con un incremento del 5,7% rispetto al 2016, confermando anche il trend di crescita degli esercizi precedenti, risultato ancora una volta in netta controtendenza in confronto a quanto registrato dal mercato.

Il risultato della gestione assicurativa e finanziaria del Gruppo a fine esercizio evidenzia un utile pari a 36.2 milioni di euro, in crescita rispetto al 2016 (+1.4 milioni), nonostante l’incidenza dei costi per sinistri derivanti da eventi eccezionali.

Il patrimonio netto del Gruppo ammonta a 404 milioni di euro, in aumento di oltre 28 milioni di euro rispetto al precedente esercizio (+7,5%).

L’Assemblea ha inoltre deliberato i compensi degli amministratori fissati a 20.000 euro l’anno (oltre al rimborso spese vive per i residenti fuori provincia) e un gettone di presenza di 300 euro.