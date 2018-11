Itas * Assemblea dei delegati: ” approvaTE le revisioni allo Statuto sociale, Valorizzata la rappresentatività democratica di tutti i soci assicurati “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Itas, l’Assemblea dei delegati approva le revisioni allo Statuto sociale. Valorizzata la rappresentatività democratica di tutti i soci assicurati. Si è riunita questo pomeriggio a Trento, sotto la presidenza di Fabrizio Lorenz, l’Assemblea dei delegati di Itas Mutua che ha visto i rappresentanti dei soci assicurati, discutere e approvare le modifiche allo Statuto sociale della Compagnia.

Lo Statuto sociale di Itas Mutua è stato oggetto nel corso del 2018 di un processo di revisione caratterizzato da due distinte fasi: il primo pacchetto di modifiche, contenenti tra l’altro l’introduzione della figura dell’amministratore delegato è stato approvato dall’Assemblea di marzo mentre il secondo, approfondito oggi, è finalizzato alla revisione delle regole di rappresentatività dei i soci assicurati.

“Si tratta di un momento molto importante per la nostra Mutua. – afferma Fabrizio Lorenz, presidente Itas – Grazie alle modifiche approvate oggi, sapremo essere ancora più aperti ai nostri soci coinvolgendoli in maniera più ampia e democratica nelle scelte e nella vita della Compagnia.”

Le principali modifiche previste riguardano il sistema della rappresentatività dei soci e dei delegati dei soci assicurati che, tramite una precisa definizione dei metodi per l’individuazione dei Territori elettorali, porterà ad avere un numero di delegati coerente all’apporto al Fondo di garanzia di quelle particolari aree geografiche.

I delegati saranno nominati in apposite assemblee parziali che costituiranno un vero e proprio strumento per tutti i soci per poter partecipare attivamente a questo importante momento, eleggendo i propri delegati provvisti di specifici requisiti reputazionali (ma non solo), valutati direttamente dalla Compagnia.

Il Trentino Alto-Adige, territorio d’origine di Itas, sarà premiato in termini di rappresentanza, alla luce proprio del contributo storico alla Compagnia fin dal 1821, con ulteriori 10 delegati.

Il Consiglio di Amministrazione, poi, verrà chiamato a proporre ogni anno all’Assemblea i benefici di mutualità che costituiranno concreti vantaggi per i soci assicurati, in modo da garantire, anche da un punto di vista economico, la massima trasparenza nel rapporto Itas-socio.

Prosegue Lorenz: “Grazie a queste modifiche, la nostra Mutua si evolve in una forma più moderna, al passo con le nuove sfide del mercato assicurativo. Le peculiarità della nostra Compagnia quindi non solo vengono salvaguardate, ma si rafforzano con l’obiettivo di tutelare le esigenze di tutti i soci assicurati che sono, da sempre, il fine ultimo a cui tende l’azione, non solo assicurativa, della nostra Compagnia.”

La rivisitazione delle norme statutarie è stata votata all’unanimità, segno della grande collaborazione e volontà, tra tutti i delegati, di contribuire alla costruzione di una Mutua sempre più democratica, aperta al dialogo e in grado di sostenere le importanti crescite che il modello mutualistico sosterrà nei prossimi anni.

Le modifiche votate saranno inoltrate a Ivass per l’approvazione ufficiale e definitiva.