italia 1 – ” le iene & ” * LA LAUREA DI GIOVANNI MALAGÒ « QUANDO LA CASTA COMPRAVA GLI ESAMI? NONOSTANTE LA CONDANNA IN PRIMO GRADO E LA PRESCRIZIONE IL PRESIDENTE DEL CONI NEGA IL SUO COINVOLGIMENTO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Nella puntata de “Le Iene Show” in onda domani, domenica 24 febbraio, Filippo Roma si occupa del caso della presunta compravendita di esami all’Università La Sapienza da parte di alcune personalità istituzionali.

Secondo un’inchiesta giornalistica del settimanale Panorama, alcuni giovani romani, negli anni ’80, avrebbero comprato alcuni esami all’Università La Sapienza con la complicità del bidello Ennio Proietti. Tra loro figurano l’ex Presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua e il Presidente del Coni Giovanni Malagò.

In particolare Malagò, in base a quanto evidenziato dal settimanale, ne avrebbe comprati tre: diritto privato, diritto commerciale ed economia politica. Durante il processo i professori delle tre cattedre avrebbero disconosciuto le loro firme sui verbali degli esami; pertanto, dopo che la Corte di Appello di Roma ha ritenuto illegittimi gli esami, l’Università La Sapienza ha invalidato la laurea conseguita in Economia e Commercio.

La Iena ha incontrato i protagonisti di questa vicenda: Antonio Mastrapasqua ha preferito non rispondere alle domande di Filippo Roma, mentre Giovanni Malagò continua a negare di aver comprato i tre esami in questione. Ennio Proietti durante il processo negò di conoscere Malagò e afferma che si sarebbe aspettato un po’ più di riconoscenza visto che, in base a ciò che il bidello racconta, l’attuale presidente del Coni gli avrebbe promesso di trovargli un posto di lavoro fisso.

Di seguito la prima intervista a Giovanni Malagò:

Iena: Presidente buongiorno!

Malagò: Che fai da queste parti?

Iena: Volevo chiederle una cosa, quanto è importante nello sport il rispetto assoluto delle regole?

Malagò: Tutto. Però già hai pronta una seconda domanda, adesso?

Iena: Si, se una persona per arrivare a un traguardo sportivo, mettiamo che paghi un arbitro, frega, paga un giudice aggirando le regole come lo definiamo?

Malagò: Scandaloso.

Iena: Possiamo definirla una persona scandalosa?

Malagò: Io? Che ho fatto?

Iena: Dica la verità. È vero che lei ha comprato quando studiava Economia e Commercio tre esami: diritto commerciale, diritto privato, economia politica?

Malagò: Ma queste sono leggende. Non è vero.

Iena: Sono leggende?

Malagò: Ho dimostrato il contrario.

Iena: Una sentenza è una leggenda?

Malagò: Una sentenza che poi è stata completamente smentita. Abbiamo già verificato.

Iena: Questa qua, no (Roma fa vedere la sentenza a Malagò, ndr)? Questa è una sentenza, questa è una leggenda?

Malagò: No, sai benissimo che non è così, e tutto è stato dimostrato.

Iena: La sentenza parla chiaro Presidente.

Malagò: Fidati.

Iena: Questa sentenza l’ha condannata per concorso in corruzione e ha dichiarato la falsità dei tre esami incriminati, di conseguenza ha dichiarato anche la falsità della laurea che ha conseguito nel 1981?

Malagò: Dobbiamo parlare di scherma. Comunque tutto questo non è vero, è stato dimostrato. Se tu vuoi vieni a trovarmi in ufficio e ti faccio vedere tutti i pezzi di carta quelli veri. Va bene? Facciamo così?

Iena: Questa è una sentenza, questi sono i pezzi di carta…

Malagò: Tutti quelli veri.

Iena: Mi dica, quali sono questi veri?

Malagò: Non ce li ho dietro, te li faccio vedere e ti faccio vedere anche la tesi di laurea.

Iena: Sentenza del 1993 e poi la Corte d’Appello…

Malagò: La tua parola vale la mia.

Iena: Qui vale la sentenza?

Malagò: Ti ho risposto, ti ho detto tutto. Fidati che non è così.

Iena: Non gli andava di studiare? Perché faceva così?

Malagò: Ho studiato anche troppo. Grazie.

Iena: Se scopriamo il Presidente del Coni si è comprato gli esami universitari qui ci crolla il mondo addosso.

Malagò: Allora, no ma scusami. È stato dimostrato il contrario. Vienimi a trovare in ufficio e non c’è problema.

*

Di seguito la seconda intervista a Giovanni Malagò:

Iena: È vero che lei a suo tempo si è comprato gli esami di diritto privato, diritto commerciale ed economia politica?

Malagò: No, non è vero. Nel modo più assoluto.

Iena: La sua laurea di economia de La Sapienza…

Malagò: … Non è valida.

Iena: Perché non è valida?

Malagò: Perché, purtroppo, si è dimostrato che alcuni esami, tre su venticinque, non erano stati riconosciuti validi.

Iena: Però lei ci dice che è innocente.

Malagò: Al 100%, è documentato.

Iena: Il Presidente Malagò è innocente. Lei è vittima di un’ingiustizia, possiamo dirlo?

Malagò: Assolutamente, io ho subito un torto. Perché dopo 20 anni mi hanno detto che la laurea non era più valida…

Iena: Il tribunale ha dichiarato falsi gli esami, però lui è innocente e vittima di un’ingiustizia. Leggendo bene la sentenza di primo grado, i professori dei tre esami incriminati hanno disconosciuto le loro firme sui verbali. Quindi che è successo? I professori si sono inventati che le loro firme erano false?

Malagò: Nessuno ha mai potuto dimostrare né la colpevolezza né l’innocenza.

Iena: Non c’è un po’ di imbarazzo a essere Presidente del Coni considerando che ha avuto questo passato, in cui lei è stato coinvolto in un processo per esami comprati?

Malagò: Non ti inventare cose strane Filippo. Io sono talmente in imbarazzo che ti do il documento, te l’ho preparato, e capisci. Dopo di che ti informi e vediamo.

Iena: Questo cos’è?

Malagò: è la mia laurea, ok?

Iena: Questa è la seconda laurea che il Presidente ha dovuto prendere perché la prima laurea è stata?

Malagò: Non è stata riconosciuta valida dopo 20 anni. Grazie.

Iena: è stata a suo tempo…

Malagò: Annullata dopo 20 anni. Corretto.

Iena: Perché è stata annullata?

Malagò: Perché tre esami sono stati ritenuti non validi. Su questo sono d’accordissimo.

Iena: Cioè sono falsi?

Malagò: Non validi. Falsi, perfetto.

Iena: È perché sono stati dichiarati falsi?

Malagò: Perché qualcuno ha sostenuto la tesi che non erano stati sostenuti. Punto.

Iena: Il tribunale ha detto questo?

Malagò: Il Tribunale.

Iena: Lei si ricorda di Ennio Proietti? L’ha più sentito il famoso bidello che sta al centro di questo sistema di compravendita degli esami?

Malagò: Ancora? Allora, mi ricordo che c’era una persona che si chiamava Ennio Proietti, sicuramente, devo dirti la verità, mai più sentito. Sono passati 42 anni.

Iena: Lo sa che lui ci è rimasto malissimo? Perché ci ha detto: “Il Presidente si è scordato di me, io al processo non ho fatto il suo nome, mi aveva promesso un posto fisso…”. È vera questa cosa?

Malagò: Ma io non credo, onestamente, una cosa del genere. Anche perché a 18 anni un posto… abbi pazienza.

Iena: “Io ho perso il lavoro per quella storia e il Presidente non mi ha aiutato”

Malagò: Filippo, abbi pazienza dai. A tutto c’è un limite.

Iena: “L’unica cosa che mi ha dato sono i biglietti dello stadio per vedere Roma – Avellino. Nemmeno Roma – Juventus”.

Malagò: Questo non lo so. Ma potrebbe anche essere, perché mio padre è stato tanti anni vice presidente della Roma. Per cui questo può anche essere. Può essere che l’ho dato magari a un tuo parente e non l’ho dato a lui. Sicuramente se ho dato un biglietto della partita non me lo ricordo.

Iena: Però visto che come Coni lei regala tanti biglietti a tanti politici, vogliamo a questo Ennio Proietti regalare il biglietto di Roma – Juventus

Malagò: Filippo, dai, siamo seri. Grazie a tutti. Ciao.

Iena: Niente. Caro Ennio Proietti, il biglietto per Roma – Juventus non te lo regala neanche adesso, nel 2019.

*

Di seguito l’intervista al giornalista di Panorama Simone Di Meo:

Iena: Che cosa ci vuoi raccontare?

Di Meo: È una storia di esami comprati, di lauree annullate e di un imbroglio gigantesco che si è consumato nell’Università La Sapienza di Roma.

Iena: Di che anni parliamo?

Di Meo: Partiamo dal luglio 1985 quando un signore sente bussare alla porta: “Chi è?”, “La polizia. Ti dobbiamo arrestare”. Questo signore è Ennio Proietti, il bidello della facoltà di economia e commercio dell’Università La Sapienza di Roma.

Iena: Cosa faceva questo Proietti?

Di Meo: Lui sostanzialmente intascava bustarelle e in cambio offriva a studenti impreparati e a chi non si voleva applicare, voti altissimi per esami che non avevano mai sostenuto.

Iena: Chi erano i clienti di Ennio Proietti?

Di Meo: Ci sono personaggi che oggi sono molto potenti, insospettabili della casta italiana.

Iena: E chi sarebbero?

Di Meo: Il primo personaggio è un politico che ha fatto carriera fino a essere eletto in Parlamento, al Senato, che fa parte di un importante partito politico, che ha governato anche il nostro paese. Antonio Mastrapasqua, un manager pubblico che è stato chiamato a governare, uno degli enti pubblici più importanti per l’economia italiana. L’ex presidente dell’Inps, quindi il signore delle pensioni italiane. Mastrapasqua viene indagato, processato e condannato per l’acquisto di due esami universitari che risultavano fatti ma che in realtà non erano mai stati sostenuti: diritto della navigazione e diritto privato.

Iena: Mastrapasqua che condanna subisce?

Di Meo: Subisce una condanna in primo grado a 2 anni e 10 mesi. Condanna che poi viene ridimensionata in appello a 10 mesi, e 10 mesi è la pena che viene poi confermata in Cassazione. La sua laurea ovviamente viene annullata.

Di Meo: Giovanni Malagò, il capo di una struttura pubblica alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. Giovanni Malagò si laurea con 110 e lode nel 1981. Nel 1985 però, contestualmente all’arresto di Ennio Proietti, il bidello della facoltà di economia e commercio, finisce sotto inchiesta perché i Pm ritengono che abbia falsificato con l’aiuto del bidello e di altri complici, tre statini, tre verbali di altrettanti esami. Stiamo parlando di diritto privato, economia politica 2 e di diritto commerciale.

Iena: Porca miseria, tre esami!

Di Meo: Tre esami che tra l’altro vengono sostenuti in maniera fraudolenta, secondo i giudici, con voti altissimi: due 30 e un 30 e lode. Non male.

Iena: E come va a finire il processo?

Di Meo: Nel 1993 viene riconosciuto colpevole e quindi condannato a una pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione.

Iena: Come va avanti il processo?

Di Meo: Nel 1999 il processo arriva davanti alla Corte di appello ma Malagò la fa franca perché arriva alla prescrizione e cancella tutto.

Iena: La prescrizione quindi lo salva dalla condanna penale, ma riguardo agli esami comprati come va a finire?

Di Meo: I professori hanno disconosciuto le firme sul libretto universitario. Nel 2000 la corte di appello trasferisce gli atti all’Università La Sapienza che ovviamente non può far altro che annullare la laurea di Giovanni Malagò.

Iena: Ma invece all’epoca degli esami contestati come funzionava esattamente la faccenda?

Di Meo: È il bidello che insieme ad altri due complici falsifica materialmente con la penna Bic i verbali e gli statini degli esami che non sono mai stati sostenuti, falsificando le firme dei docenti.

Iena: In cambio cosa ottenevano?

Di Meo: Dalle 400 alle 500mila lire. Bei soldini.

*

Di seguito le inedite telefonate tra Proietti e i due giornalisti Di Meo e Amadori:

Proietti: Lui non è stato manco tanto riconoscente. Prima mi aveva promesso una cosa, e poi invece non si è presentato. Un aiuto di lavoro, che lui aveva la possibilità di farmi arrangiare. Invece sono dovuto andare al cantiere, il manovale e m’hanno licenziato… Sai come succede no?

Amadori: Cosa doveva fare lei con Malagò?

Proietti: Niente, se mi trovava un posticino pure alla Samocar a pulire le macchine, stavo in regola tutto quanto.

Amadori: Ma perché non l’ha mantenuta la promessa?

Proietti: Eh non lo so. Poi l’ho ricercato, lo so andato a trovare, e lui è pure presidente del Circolo Canottieri Aniene eh. Lo sai no?

Amadori: Ma è andato a trovarlo anche là?

Proietti: Sai quante volte…

Amadori: E lui come la liquidava?

Proietti: Niente qualche biglietto della partita della Roma, così.

Quando il giudice mi ha interrogato e mi ha detto: “Lei conosce Giovanni Malagò?”, io dissi “Non lo conosco”. Praticamente non è stato riconoscente. Però sui verbali del Tribunale c’è scritto che io l’ho protetto insomma.

Amadori: Eh certo.

Proietti: Però non ne ha tenuto conto.

*

Di seguito il colloquio con Ennio Proietti:

Iena: Signor Ennio buongiorno.

Proietti: Buongiorno. Come hai fatto a scoprire che sono io?

Iena: No volevo fare due chiacchiere con lei, così.

Proietti: Ancora questa c***o di università. Ancora stiamo a combattere con Giovanni Malagò. 7 luglio 1985. Tre mesi in carcere, per non fare niente, mi sono ritrovato con il c**o rotto. Hai capito?

Sì ci pensi però ti dici: “Ho aiutato gente facoltosa, di qua e di là, non so’ stati manco riconoscenti”, capito? Ci ho rimesso il posto di lavoro. Però non ho una pensione da 1600€, ce l’ho da 1000€. Tre mesi in galera e c***i vari.

Iena: Tu ti aspettavi riconoscenza?

Proietti: No, ma io non volevo niente però lui sta bene di famiglia. È padrone della Bmw della Samocar, se voleva ti metteva a lavorare alla Bmw.

Iena: Ti hanno arrestato e poi cosa ti è successo dal punto di vista giudiziario? Sei stato…

Proietti: Sospeso dall’università. Sono stato 15 anni sospeso senza stipendio. Mi sono dovuto arrangiare a fare il muratore, il manovale… Avevo pure due ragazzini piccoli dentro casa. Per aiutare qualche stupidello così che avevano soldi a palate, come ti voglio dire, qua non ti puoi mettere manco contro questi, che questi hanno gli avvocati così, io c’ho un avvocatuccio così.

Iena: Certo.

Proietti: Tutti così, tutti mezzi bulletti. Non ti credere non portavano mai i soldi, lo sai quanti cappuccini gli ho pagato? Però ha fatto un po’ lo str***o.

Iena: Ha fatto lo str***o?

Proietti: Eh! non ti regala niente non ti credere. Pure che è miliardario. Lo so che è presidente del Coni eh. Lui è pure presidente del Circolo Canottieri di Aniene eh.

Iena: Ma all’epoca prima che scoppiasse il casino qualche biglietto della Roma te lo dava?

Proietti: Sì, ma in curva, non ti credere che ti dava Monte Mario (le tribune dello stadio Olimpico, ndr), in curva mica sempre, ogni morte di Papa. Quando ci stavano le partite così eh, non Roma – Juventus, Roma – Lazio o Roma… A quei tempi chi ci stava, l’Avellino mi pare.