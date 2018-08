ITALIA 1 * ‘ BATTITI LIVE ‘: GIOVEDÌ 16 AGOSTO IN PRIMA SERATA DA ANDRIA ERMAL META – TOM WALKER – ELETTRA LAMBORGHINI, CONDUCONO ELISABETTA GREGORACI E ALAN PALMIERI

Giovedì 16 agosto, in prima serata su Italia 1, va in onda la terza puntata di “Battiti Live”, la kermesse musicale che invade le piazze più belle di Puglia e Basilicata. Questa settimana, il festival arriva ad Andria. Conducono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Sul palco si esibiscono, tra gli altri, Tom Walker, Ermal Meta, Lorenzo Fragola, Anna Tatangelo, Dolcenera, Noemi, Emis Killa, Fred De Palma e Shade. Attesa anche Elettra Lamborghini, regina internazionale dei social, che porta sotto i riflettori di “Battiti Live” il suo tormentone “Pem Pem”.

Anche ad Andria, spazio al dj-set live di Gabry Ponte, ospite fisso di questa edizione della kermesse.

La manifestazione più calda e attesa dell’estate del Sud Italia è sempre più attiva anche sui social. L’hashtag ufficiale per commentare in diretta le puntate su Twitter è #BattitiLive; in più, in piazza, c’è la giovanissima webstar Mariasole Pollio – centinaia di migliaia di followers in rete e già qualche esperienza da attrice in tv – alla quale è affidato il compito di dare voce al pubblico presente sotto il palco.

I prossimi appuntamenti televisivi con “Battiti Live”, nella prima serata di Italia 1, sono: il 23 agosto da Melfi, il 30 agosto da Bari.