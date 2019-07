https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/istituto-trento-doc-bollicine-sulle-dolomiti-questo-weekend-nella-splendida-val-di-fassa-per-celebrare-il-legame-tra-il-metodo-classico-trentino-e-la-montagna/

Nuovo evento firmato dall’Istituto Trento Doc ideato per la valorizzazione delle bollicine trentine. Si chiama Trentodoc sulle Dolomiti e questo weekend avrà luogo nella splendida Val di Fassa per celebrare il legame tra il metodo classico trentino e la montagna, fattore essenziale per la buona riuscita di questo spumante. Nel programma moltissimi ristoranti stellati come L CHIMPL DA TAMION (Chef Stefano Ghetta) e MALGA PANNA (Chef Paolo Donei) che proporranno menu degustazione d’autore in abbinamento alle bollicine di montagna. Non mancano pic-nic in quota, degustazioni, abbinamenti con sushi e molto altro. Tra l’altro l’appuntamento corona l’importante risultato raggiunto con le 27 medaglie d’oro ottenute nel concorso internazionale Champagne & Sparkling Wine World Championships (Cswwc). Secondo Tom Stevenson, ideatore del prestigioso concorso, il Trentodoc, con la sua produzione di nove milioni di bottiglie, rappresenta una delle quattro regioni di riferimento del metodo classico al mondo. “La sua forza sta nella montagna: location e clima conferiscono un carattere agile al vino rendendolo perfetto per ottenere un metodo classico”, tesi confermata anche dallo studio innovativo condotto dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che sancisce il legame indissolubile tra Trentodoc e territorio di origine”.