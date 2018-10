ISTITUTO DEMOPOLIS * SONDAGGIO – LA MANOVRA ECONOMICA DEL GOVERNO NELL’OPINIONE DEGLI ITALIANI: ” IL 52% DEGLI ITALIANI ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA “

Indagine dell’Istituto Demopolis: la manovra economica del Governo nell’opinione degli italiani.

Il 52% degli italiani esprime, nel complesso, una valutazione positiva sulla manovra economica annunciata dal Governo in occasione della presentazione del Def; un giudizio di segno opposto giunge invece dal 38% dei cittadini: è il dato che emerge da un’indagine condotta dall’Istituto Demopolis.

L’opinione pubblica si divide maggiormente sulla scelta di alzare il deficit al 2,4%: il 48% ritiene la decisione necessaria per l’attuazione delle misure economiche previste dal programma di Governo stilato da Salvini e Di Maio. L’innalzamento del deficit è considerato invece inopportuno dal 37% degli italiani, preoccupati dei rischi legati all’incremento del debito pubblico e all’aumento dello Spread.

Il dibattito dell’ultima settimana sembra pesare sul giudizio dell’opinione pubblica in merito ad alcune misure della legge di Bilancio. Secondo l’analisi effettuata da Demopolis per il programma Otto e Mezzo, quasi un italiano su due ammette di avere un certo timore dell’aumento dello Spread registrato negli ultimi giorni; poco più di un terzo sostiene invece che non sia un problema, trattandosi di un tentativo di influenza dei mercati sulle scelte politiche. Il 16% non si esprime in materia.

Sia pur con alcune preoccupazioni legate alla manovra economica ed una lieve flessione nell’ultima settimana, sembra pressochè inalterata – da giugno ad oggi – la fiducia degli italiani nel Governo Movimento 5 Stelle-Lega: secondo i dati dell’Istituto diretto da Pietro Vento, il 58% dei cittadini esprime un’opinione positiva sull’attuale Esecutivo.

Nota informativa – L’indagine è stata condotta dall’10 al 12 ottobre 2018 dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il programma Otto e Mezzo (LA7), su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti e metodologia su: www.demopolis.it