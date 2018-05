ISTITUTO CATTANEO * ELEZIONI REGIONALI FRIULI-VENEZIA GIULIA: CHI HA VINTO, CHI HA PERSO (ANALISI DEL VOTO)

Domenica 29 aprile si sono tenute le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia, a pochi mesi di distanza dalle ultime elezioni politiche e ancora nel pieno delle consultazioni per l’individuazione di un accordo di governo tra le forze politiche nazionali.

Come già per le elezioni regionali del Molise, anche il voto in Friuli ha attirato l’attenzione dei media per le ripercussioni che potrà avere sulle trattative in corso a Roma per la formazione del governo.

È certo che la netta vittoria del centrodestra e l’arretramento (sia rispetto al 4 marzo sia rispetto alle regionali del 2013) del M5s avranno un qualche peso in queste trattative e nelle decisioni dei partiti.