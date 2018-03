ISTAT * COMMERCIO ESTERO EXTRA UE GENNAIO 2018: FLUSSI COMMERCIALI IN CONTRAZIONE, DIMINUZIONE PER LE IMPORTAZIONI (-4,1%)

A gennaio 2018, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in contrazione, con una diminuzione lievemente più marcata per le importazioni (-4,1%) che per le esportazioni (-3,7%). La crescita congiunturale dell’export nell’ultimo trimestre rimane comunque sostenuta (+3,0%) ed il valore destagionalizzato delle esportazioni a gennaio 2018 è di poco superiore alla media mensile del 2017.

A gennaio 2018 la flessione congiunturale delle vendite verso i paesi extra Ue è estesa a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, ed è particolarmente intensa per i beni di consumo non durevoli (-10,4%) e i beni di consumo durevoli (-5,5%). Contrasta la tendenza decrescentel’energia (+20,6%).

Dal lato dell’import la riduzione congiunturale è estesa a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie ed è particolarmente marcata per energia (-11,2%) e beni strumentali (-4,9%). Gli acquisti di beni di consumo non durevoli (+0,4%) e di beni di consumo durevoli (+0,2%) sono in lieve aumento.

Su base annua, a gennaio 2018 le esportazioni sono in espansione (+4,8% che si riduce a -1,0% eliminando l’effetto prodotto dal diverso numero di giorni lavorativi), con tassi particolarmente sostenuti per beni di consumo durevoli (+17,0%), beni di consumo non durevoli (+15,3%) e beni intermedi (+12,6%).

Le importazioni sono in lieve aumento (+1,9% che si riduce a -2,5% eliminando l’effetto prodotto dal diverso numero di giorni lavorativi) con tassi particolarmente sostenuti per i beni di consumo durevoli (+16,7%) e i beni intermedi (+16,2%).

Il disavanzo commerciale è pari a -523 milioni di euro (era -890 milioni a gennaio 2017). Il surplus nell’interscambio di prodotti non energetici (+2,5 miliardi) è in leggero aumento rispetto a gennaio 2017 (+2,3 miliardi).

Nel mese di gennaio 2018 l’andamento delle esportazioni è il risultato di dinamiche divergenti dei flussi verso i principali mercati di sbocco. Svizzera (+22,0%), Russia (+11,0%), Cina (+10,7%) e Turchia (+8,1%) forniscono un impulso positivo alla crescita delle vendite sui mercati esteri. Al contrario, i paesi Opec (-13,4%), e i paesi Asean (-7,2%), registrano una marcata flessione.

Anche per le importazioni di beni si rileva una dinamica tendenziale crescente. In particolare gli acquisti di beni da India (+39,0%), paesi Opec (+18,6%) e Cina (+8,8%) presentano una crescita sostenuta.