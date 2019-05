IRIS * “C’ERA UNA VOLTA A CANNES“: « GIOVEDÌ 30 MAGGIO ANNA PRADERIO INTERVISTA DICAPRIO, PITT E TARANTINO BANDERAS E ALMODÓVAR »

Sul filo conduttore del Cinema che si intreccia con la Vita (dai film sul Cinema, al Cinema della realtà), lo speciale «C’era una volta a Cannes» – in onda su Iris giovedì 30 maggio in seconda serata – ripercorre le due settimane sulla Croisette, per raccontare i fatti salienti della 72° edizione del Festival.

Un Festival che ha dimostrato tutta la forza, la magia e la vitalità del cinema. Un Festival di film politici, che raccontano i nuovi poveri, le ingiustizie sociali, la sofferenza dei migranti, la rabbia delle periferie. Ed un Festival delle donne, con tre registe nel Palmarès: Mati Diop, Céline Sciamma e Jessica Hausner.

Tra i momenti più commoventi, Alain Delon, star e sex symbol degli Anni ’50, ‘60 e ‘70, che riceve la Palma d’Oro onoraria; Leo DiCaprio, che ha voluto incontrare Lina Wertmüller alla proiezione di Pasqualino Settebellezze; l’omaggio ad Agnès Varda, immagine simbolo di questa edizione.

Cannes è anche Montée des Marches, abiti da sera e gioielli da capogiro, feste sulla spiaggia e sui mega yacht in rada al Vieux Port e a Le Souquet.

Restano comunque in primo piano, le interviste e le testimonianze raccolte dall’inviata del TG5 a Cannes, Anna Praderio. Tra queste, quelle ad Antonio Banderas, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Monica Bellucci, Pierfrancesco Favino, Marco Bellocchio, Sylvester Stallone, Quentin Tarantino, Margot Robbie, Giancarlo Giannini, Lina Wertmüller, Alice Rohrwacher, Xavier Dolan, Ken Loach, i Dardenne, Valeria Golino, Gong Li, Salma Hayek, Charlotte Casiraghi, Anouk Aimée, Claude Lelouch, Lorenzo Mattotti, Taron Egerton ed altri protagonisti del Festival.