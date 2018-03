INPS TRENTO * IL 7 MARZO L’EDIZIONE 2018 DELLA GIORNATA PER L’INFORMAZIONE PREVIDENZIALE INTERNAZIONALE

Mercoledì 7 marzo torna all’Inps di Trento l’appuntamento con la Giornata dedicata alla previdenza internazionale. La sede Inps di via delle Orfane organizza, ormai da alcuni anni, incontri con le delegazioni delle casse pensionistiche di Germania e Austria al fine di garantire ai trentini che hanno lavorato anche in quei Paesi un servizio di assistenza per ricostruire la propria storia contributiva e ricevere una consulenza personalizzata sulle varie opzioni pensionistiche.

Lo scorso anno l’iniziativa ha consentito a una trentina di persone non solo di verificare i requisiti pensionistici ma di avere informazioni, ad esempio, su come ottenere la pensione di reversibilità oppure di carattere più pratico relative al pagamento della pensione.

I rappresentanti di Germania e Austria il 7 marzo saranno dunque in via delle Orfane e congiuntamente ai colleghi dell’Inps di Trento, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30 offriranno la propria consulenza ai cittadini che si saranno prenotati.

Trattandosi di un evento d’interesse per molti, si consiglia di prenotare un appuntamento tramite il call center Inps (830164) oppure chiamando i seguenti recapiti telefonici della sede Inps: 0461/886597; 0461/886501; 0461/886828; 0461/886603.